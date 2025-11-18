PAK vs ZIM T20I Tri-Series 2025 Toss & Live Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ज़िम्बाब्वें बनाम पाकिस्तान(Photo credit: X @ZimCricketTV and @therealpcb)

Pakistan National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का पहला टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में हिस्सा लेंगे, जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले तीनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी मंच होगी. ट्राई टी20 सीरीज़ में ज़िम्बाब्वे से भिड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

पाकिस्तान ने जीता टॉस

देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), सलमान आगा (कप्तान), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमानी, ब्रैड इवांस, सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुनयोंगा, ग्रीम क्रेमर, टिनोटेंडा मापोसा, रिचर्ड नगारवा

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

हालांकि टीवी टेलीकास्ट नहीं है, लेकिन भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ मैच लाइव स्ट्रीमिंग का विकल्प उपलब्ध है. पाकिस्तान T20I Tri-Series 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. दर्शक मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से लॉग-इन करके मैचों का आनंद ले सकते हैं. ध्यान रहे कि यह स्ट्रीमिंग पेड होगी, इसलिए दर्शकों को मैच पास या टूर पास खरीदना पड़ेगा.