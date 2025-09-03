SL vs ZIM 1st T20I 2025, Harare Weather & Pitch Report: जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20 मैच में बरसेगी बादल या बहेंगे रन? जानिए कैसा रहेगा हरारे का मौसम और हरारे स्पोर्ट्स क्लब के पिच का मिजाज

Harare Sports Club, Harare

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Harare Weather & Weather Report: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का पहला मुकाबला 3 सितंबर (बुधवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 05:00 बजे खेला जाएगा. जिसके साथ ही श्रीलंका का ज़िम्बाब्वे दौरा आधिकारिक रूप से शुरू होगा. यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक होने वाला है, जहां मेज़बान जिम्बाब्वे अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा. टीम की अगुवाई कर रहे सिकंदर रज़ा किसी भी हाल में हार की लय तोड़ने के इरादे से उतरेंगे और उम्मीद करेंगे कि उनके साथी खिलाड़ी भी बेहतरीन प्रदर्शन करें. जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वहीं दूसरी ओर, श्रीलंका की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई नज़र आ रही है. पथुम निशांका और वानिंदु हसरंगा जैसे स्टार खिलाड़ी श्रीलंकाई बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी को मज़बूती देते हैं. हरारे की पिच संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों दोनों को मौका मिल सकता है. ऐसे में दर्शकों को शानदार क्रिकेट कड़ी टक्कर क्रिकेट प्रेमियों के लिए भरपूर अवसर देखने को मिलेंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिम्बाब्वे चौंकाने वाली जीत दर्ज कर पाएगा या फिर श्रीलंका का अनुभव भारी पड़ेगा.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका हरारे का मौसम रिपोर्ट(Harare Weather Report)

बुधवार को हरारे में मौसम साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है, जबकि शाम के समय नमी लगभग 30 प्रतिशत के आसपास होगी. साफ आसमान और सुहावना मौसम खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करेगा.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका: हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट

हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच सफेद गेंद के मुकाबलों में बल्लेबाज़ों के लिए मददगार साबित होती है. यहां आर्द्र मौसम के कारण गेंदबाज़ों को अधिक सहायता नहीं मिलती, हालांकि तेज़ गेंदबाज़ों को शुरुआती ओवरों में हल्की मूवमेंट मिल सकती है. कुल मिलाकर यह बल्लेबाज़ी के लिए बेहतरीन विकेट मानी जाती है और दर्शकों को रन बरसते देखने को मिल सकते हैं.