ZIM vs SL 1st T20I 2025 Preview: जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Preview: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का पहला मुकाबला 3 सितंबर (बुधवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जाएगा. श्रीलंका इस समय अच्छे आत्मविश्वास में है क्योंकि उसने हाल ही में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज़ 2-0 से जीतकर सीरीज अपने नाम किया था. हालांकि, टी20 प्रारूप में टीम की चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं. ज़िम्बाब्वे ने जुलाई में न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज़ खेली थी, जहां घरेलू परिस्थितियों के बावजूद टीम चारों लीग मैच हार गई और फाइनल तक नहीं पहुँच सकी. ज़िम्बाब्वे अपनी टीम का ऐलान मुकाबले से ठीक एक दिन पहले करेगा और घरेलू समर्थकों के सामने जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगा.

वहीं दूसरी ओर, श्रीलंका की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है और वनडे सीरीज़ की सफलता को टी20 प्रारूप में भी दोहराना चाहेगी. इस साल श्रीलंका ने चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें से दो में उसे जीत मिली है. दासुन शनाका की कप्तानी में श्रीलंका अपने मौजूदा संयोजन में बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं करेगा और बल्लेबाज़ी व गेंदबाज़ी दोनों में संतुलन के दम पर सीरीज़ पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश करेगा. श्रीलंका के पास कुसल मेंडिस, चरित असलंका और पथुम निसंका जैसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ हैं, जबकि गेंदबाज़ी में वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा और चामिका करुणारत्ने विपक्षी बल्लेबाज़ों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं.

टी20 में जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकार्ड्स (ZIM vs SL Head to Head Records): श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 6 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से 5 बार श्रीलंका ने बाज़ी मारी है, जबकि ज़िम्बाब्वे को सिर्फ एक मैच में जीत नसीब हुई है. आंकड़े साफ़ तौर पर बताते हैं कि इस प्रारूप में श्रीलंका का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन ज़िम्बाब्वे अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर इस बार मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगा.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (ZIM vs SL Key Players To Watch Out): जिम्बाब्वे के लिए कप्तान डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा और रिचर्ड नगारावा अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. वहीं श्रीलंका के लिए चरित असलंका, कामिंडु मेंडिस और मथीशा पथिराना पर निगाहें होंगी.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका मिनी बैटल्स (ZIM vs SL Mini Battles): ब्रायन बेनेट बनाम मथीशा पथिराना की टक्कर इस मुकाबले में देखने लायक होगी. वहीं, जिम्बाब्वे के तेज़ गेंदबाज़ ट्रेवर ग्वांडू और श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज़ पथुम निसंका के बीच की भिड़ंत भी मैच का रुख तय कर सकती है.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का पहला मुकाबला 3 सितंबर (बुधवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 05:00 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस 04:30 PM को होगा.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका टी20 सीरीज़ का प्रसारण भारत में टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. फैंस जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: डायोन मायर्स, ब्रायन बेनेट, क्लाइव मदांडे (विकेटकीपर), सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुनयोंगा, टिनोटेन्डा मापोसा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, रिचर्ड नगारावा, ट्रेवर ग्वांडू

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, महीश थीक्षाना, मथीशा पथिराना, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा