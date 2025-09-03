Youngest MPCA Chief Mahanaryaman Scindia: तीन पुश्तों से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर सिंधिया परिवार का राज, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानार्यमन बने सबसे युवा अध्यक्ष

महानार्यमन सिंधिया, ज्योतिराव सिंधिया( Photo:X/Twitter)

Youngest MPCA Chief Mahanaryaman Scindia: भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) का अध्यक्ष पद अब 29 वर्षीय महानार्यमन सिंधिया के हाथों में आ गया है, जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) के बेटे और माधवराव सिंधिया के पोते हैं. 31 अगस्त 2025 को हुए चुनाव में उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है. महानार्यमन सिंधिया ने 1957 में स्थापित MPCA के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है. ग्वालियर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य महानार्यमन तीसरी पीढ़ी के सिंधिया हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाली है. उनके दादा स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही MPCA के अध्यक्ष रह चुके हैं. लंदन में अकेले फिटनेस टेस्ट देने पहुंचे विराट कोहली, BCCI के इस फैसले पर उठे सवाल

सर्वसम्मति से हुआ चुनाव

MPCA के वार्षिक आम सभा के दौरान सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए. महानार्यमन के अलावा विनीत सेठिया उपाध्यक्ष, सुधीर असनानी सचिव, अरुंधती खेरकिरे संयुक्त सचिव और संजीव दुआ कोषाध्यक्ष चुने गए हैं. MPCA के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रोहित पंडित के अनुसार, रविवार को पूर्व BCCI मान्यताप्राप्त अंपायर अमरदीप पठानिया द्वारा संयुक्त सचिव पद के लिए अपना नामांकन वापस लेने के बाद सभी पद निर्विरोध भर गए. महानार्यमन की क्रिकेट प्रशासन में भागीदारी पिछले तीन वर्षों में तेजी से बढ़ी है. वे 2022 में ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने और MPCA के आजीवन सदस्य भी नियुक्त हुए. साथ ही वे मध्य प्रदेश T20 लीग (MPL) के अध्यक्ष भी हैं, जिसका पहला संस्करण 2024 में ग्वालियर में आयोजित हुआ था.

सिंधिया परिवार की शक्तिशाली विरासत

सिंधिया परिवार का मध्य प्रदेश क्रिकेट प्रशासन पर दशकों का प्रभाव रहा है. 1980 के दशक में माधवराव सिंधिया की क्रिकेट से जुड़ाव शुरू हुआ था. उनकी मृत्यु के बाद कई लोगों पर विचार किया गया, लेकिन सदस्यों की मांग पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अध्यक्ष बने. अब सदस्यों की मांग पर महानार्यमन सिंधिया को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. लगभग 15 साल पहले वरिष्ठ BJP नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने MPCA में सिंधिया परिवार के प्रभुत्व को चुनौती दी थी. 2010 के चुनाव में तत्कालीन कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयवर्गीय को 70 मतों से हराया था और सिंधिया गुट ने सभी प्रमुख कार्यकारी पदों पर कब्जा किया था.

कौन हैं महानार्यमन सिंधिया

महानार्यमन की शिक्षा दून स्कूल, देहरादून (2008-2014) में हुई. 2019 में उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री पूरी की. लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स से भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया है. सिंधिया परिवार ग्वालियर के जयविलास पैलेस में रहता है, जिसकी कीमत 4,000 करोड़ रुपये आंकी जाती है. अध्यक्ष पद ग्रहण करने से पहले महानार्यमन और उनके पिता ने इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में प्रार्थना की.