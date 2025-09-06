ENG vs SA 3rd ODI 2025 Preview: तीसरे वनडे में इंग्लैंड बचा पाएगी लाज या दक्षिण अफ्रीका करेगी सूपड़ा साफ? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Preview: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 07 सितंबर(रविवार) को साउथेम्प्टन (Southampton ) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में खेला जाएगा. यह मुकाबला अब महज़ औपचारिकता भर रह गया है क्योंकि मेहमान टीम पहले ही सीरीज़ पर कब्ज़ा जमा चुकी है. इंग्लैंड की टीम अब इस आख़िरी मैच में एक सांत्वना जीत हासिल करने की उम्मीद के साथ उतरेगी ताकि आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ पर रवाना होने से पहले जीत के साथ विदाई ले सके. मौजूदा सीरीज़ में इंग्लिश टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. पहला मैच उन्होंने खराब बल्लेबाज़ी की वजह से गंवाया, जबकि लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मुकाबले में उन्हें आख़िरी गेंद पर सिर्फ़ 5 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. 27 साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज़ जीत टेम्बा बावुमा ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश सीरीज़ जीतने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान

वहीं दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज़ में ग़जब का संतुलन और धार दिखाई है. पहले वनडे में उन्होंने इंग्लैंड को महज़ 131 रनों पर समेट दिया और आसानी से लक्ष्य हासिल किया था. इसके बाद दूसरे मैच में उनके गेंदबाज़ों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन कर टीम को रोमांचक जीत दिलाई और सीरीज़ पर अजेय बढ़त बना ली. अब प्रोटियाज़ की नज़रें इंग्लैंड को क्लीन स्वीप करने पर टिकी हैं ताकि सीरीज़ को यादगार अंदाज़ में खत्म कर अपने देश लौट सकें.

वनडे में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड(ENG vs SA Head to Head in ODI): इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 73 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 37 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वही, इंग्लैंड की टीम को महज 30 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, पांच मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे 2025 में प्रमुख खिलाड़ी(ENG vs SA Key Players To Watch Out): मैथ्यू ब्रीट्ज़क, कॉर्बिन बॉश, नंद्रे बर्गर, जेमी स्मिथ, विल जैक, जोफ्रा आर्चर ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदन जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (ENG vs SA Mini Battle): दक्षिण अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज़ नंद्रे बर्गर और इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज़ जो रूट के बीच का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा. वहीं मैथ्यू ब्रीट्ज़के बनाम जोफ्रा आर्चर की भिड़ंत भी रोमांचक रहने वाली है.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 का तीसरा और आखिरी मुकाबला 07 सितंबर(रविवार) को साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल भारतीय समयनुसार शाम 05:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 05:00 PM को होगा.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे 2025 मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन और टेलीकास्ट कहां और कैसे देखें?

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे 2025 मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा. हालांकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. फैंस अपने मोबाइल, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप पर आसानी से मुकाबला देख सकते हैं.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन:

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: बेन डकेट, जेमी स्मिथ, जो रूट, हैरी ब्रुक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, ब्रायडन कार्से, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद(घोषित)

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुस्वामी, नंद्रे बर्गर, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी