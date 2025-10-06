ICC T20 World Cup 2026 Asia-East Asia-Pacific Regional Qualifiers Full Schedule: टी20 वर्ल्ड कप एशिया-ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजनल क्वालिफायर्स महाकुंभ का होने जा रहा अगाज; यहां देखें मैच टाइमिंग्स, वेन्यू सहित पूरा शेड्यूल

ICC T20 World Cup 2026 Asia-East Asia-Pacific Regional Qualifiers Full Schedule: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का रोमांच हर दिन बढ़ता जा रहा है और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में जगह बनाने की दौड़ बेहद तीव्र होती जा रही है. आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के दौरान ही यह तय हो गया था कि सुपर आठ चरण में जगह बनाने वाली टीमें सीधे आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करेंगी. भारत और श्रीलंका संयुक्त मेज़बान होने के नाते पहले ही टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं. यूरोप और अफ्रीका क्षेत्रीय क्वालिफायर से दो-दो स्लॉट दिए गए हैं, जबकि अमेरिका क्षेत्रीय क्वालिफायर से एक स्लॉट हैं. एशिया, ईस्ट एशिया और पैसिफिक क्षेत्रों को मिलाकर एक क्वालिफायर बनाया गया है जिसमें तीन स्लॉट दिए जाएंगे. यह क्वालिफायर 7 अक्टूबर से शुरू होगा. भारत में किस चैनल पर उपलब्ध होगा मेन्स टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर का लाइव प्रसारण? जानिए कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन

आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा. यह पहली बार है जब भारत 2016 के बाद टी20 विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है. प्रारंभ में श्रीलंका सह-मेज़बान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की 'भारत यात्रा नहीं' नीति के कारण हाइब्रिड मॉडल लागू किया गया, जिससे श्रीलंका को शामिल किया गया। पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा. आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में 2024 की तरह 20 टीमें भाग लेंगी. अब तक 17 टीमें टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और एशिया-पैसिफिक क्षेत्रीय क्वालिफायर से आखिरी तीन टीमें तय होंगी.

आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 एशिया-ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्षेत्रीय क्वालिफायर का पूरा कार्यक्रम:

तारीख मुकाबला चरण स्थान समय 8 अक्टूबर, बुधवार ओमान बनाम समोआ ग्रुप 3 अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात सुबह 11:30 8 अक्टूबर, बुधवार यूएई बनाम कतर ग्रुप 1 अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात शाम 4:00 8 अक्टूबर, बुधवार नेपाल बनाम कुवैत ग्रुप 2 अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात रात 8:30 9 अक्टूबर, गुरुवार मलेशिया बनाम कतर ग्रुप 1 अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात सुबह 11:30 9 अक्टूबर, गुरुवार कुवैत बनाम जापान ग्रुप 2 अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात शाम 4:00 9 अक्टूबर, गुरुवार पापुआ न्यू गिनी बनाम समोआ ग्रुप 3 अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात रात 8:30 10 अक्टूबर, शुक्रवार यूएई बनाम मलेशिया ग्रुप 1 अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात सुबह 11:30 10 अक्टूबर, शुक्रवार नेपाल बनाम जापान ग्रुप 2 अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात शाम 4:00 10 अक्टूबर, शुक्रवार ओमान बनाम पापुआ न्यू गिनी ग्रुप 3 अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात रात 8:30 12 अक्टूबर, रविवार टीबीसी बनाम टीबीसी सुपर सिक्स अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात सुबह 11:30 12 अक्टूबर, रविवार टीबीसी बनाम टीबीसी सुपर सिक्स अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात शाम 4:00 12 अक्टूबर, रविवार टीबीसी बनाम टीबीसी सुपर सिक्स अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात रात 8:30 13 अक्टूबर, सोमवार टीबीसी बनाम टीबीसी सुपर सिक्स अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात शाम 4:00 13 अक्टूबर, सोमवार टीबीसी बनाम टीबीसी सुपर सिक्स अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात रात 8:30 15 अक्टूबर, बुधवार टीबीसी बनाम टीबीसी सुपर सिक्स अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात सुबह 11:30 15 अक्टूबर, बुधवार टीबीसी बनाम टीबीसी सुपर सिक्स अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात शाम 4:00 15 अक्टूबर, बुधवार टीबीसी बनाम टीबीसी सुपर सिक्स अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात रात 8:30 16 अक्टूबर, गुरुवार टीबीसी बनाम टीबीसी सुपर सिक्स अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात शाम 4:00 16 अक्टूबर, गुरुवार टीबीसी बनाम टीबीसी सुपर सिक्स अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात रात 8:30 17 अक्टूबर, शुक्रवार टीबीसी बनाम टीबीसी सुपर सिक्स अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात सुबह 11:30 17 अक्टूबर, शुक्रवार टीबीसी बनाम टीबीसी सुपर सिक्स अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1), अल अमेरात शाम 4:00

इस क्वालिफायर के दो चरण होंगे. टीमों को तीन समूहों में बांटा गया है. ग्रुप 1 में यूएई, कतर और मलेशिया और ग्रुप 2 में नेपाल, कुवैत और जापान। ग्रुप 3 में पापुआ न्यू गिनी, समोआ और ओमान रखा गया हैं. प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीमें सुपर सिक्स चरण में जाएंगी, जहां प्रत्येक टीम एक-दूसरे से खेलेगी. सुपर सिक्स में शीर्ष तीन टीमें आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करेंगी.