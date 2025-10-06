How To Watch ICC Men's T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 Live Streaming: भारत में किस चैनल पर उपलब्ध होगा मेन्स टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर का लाइव प्रसारण? जानिए कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन

ICC Men's T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 Live Telecast: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 ओमान में 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट आने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों के लिए बेहद अहम है, जो भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा. एशिया-प्रशांत क्षेत्र की नौ टीमें इस क्वालिफायर टूर्नामेंट में भाग लेंगी, जिससे वे आगामी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए जगह बना सकें. आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 की शीर्ष तीन टीमें टी20 विश्व कप 2026 में पहले से क्वालिफाई कर चुकी अन्य टीमों के साथ जुड़ेंगी. टूर्नामेंट का प्रारूप काफी आसान है. टीमों को तीन समूहों में बांटा गया है और हर समूह में तीन टीमें हैं. ऑल फॉर्मेट सीरीज में पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका होगा रोमांचक मुकाबला! जानिए भारत में किस चैनल पर देखें टेस्ट, ODI और T20I मैचों का लाइव प्रसारण?
प्रत्येक समूह में टीमें राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेलेंगी. अपने-अपने समूह की शीर्ष दो टीमें सुपर सिक्स चरण में पहुंचेंगी. सुपर सिक्स में सभी क्वालिफाई की हुई टीमें राउंड-रॉबिन प्रारूप में मुकाबला करेंगी. सुपर सिक्स से शीर्ष तीन टीमें आगामी टी20 विश्व कप के लिए पात्र होंगी. आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 में मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, संयुक्त अरब अमीरात, समोआ, कतर, ओमान, जापान, कुवैत और नेपाल हिस्सा ले रही हैं. प्रशंसक इस टूर्नामेंट के लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण के विवरण नीचे देख सकते हैं.
भारत में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 का लाइव प्रसारण कहां देखें?
दुर्भाग्यवश, भारत में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 के लिए कोई आधिकारिक प्रसारण भागीदार नहीं है, इसलिए प्रशंसकों के पास लाइव टेलीकास्ट देखने का विकल्प नहीं होगा.
भारत में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 202 टूर्नामेंट के भारत में स्ट्रीमिंग अधिकार FanCode के पास हैं. इस प्रकार, भारतीय प्रशंसक FanCode ऐप और वेबसाइट पर टूर्नामेंट के मैचों का ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आनंद ले सकते हैं.