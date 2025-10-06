How To Watch PAK vs SA Test, ODI and T20I 2025 Matches Live Streaming: ऑल फॉर्मेट सीरीज में पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका होगा रोमांचक मुकाबला! जानिए भारत में किस चैनल पर देखें टेस्ट, ODI और T20I मैचों का लाइव प्रसारण?

Shah Masood and Dewald Brevis (Photo Credit: X@ICC and @ProteasMenCSA)

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Live Telecast: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे समय बाद दो टीमें एक ऑल-फॉर्मेट सीरीज़ में आमने-सामने होंगी, जब दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी. यह दौरा 12 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें टेस्ट, टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) और वनडे अंतरराष्ट्रीय (ODI) मैच शामिल होंगे. PAK vs SA 2025 सीरीज़ में पहले दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद तीन मैचों की टी20 और फिर तीन मैचों की वनडे सीरीज़ होगी. यह वर्तमान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका दोनों की पहली टेस्ट सीरीज़ होगी. पाकिस्तान को घर में पछाड़ने उतरेगी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम; जानिए टेस्ट, ODI और T20I मैचों का वेन्यू, स्क्वाड, स्ट्रीमिंग समेत पूरा शेड्यूल

PAK vs SA 2025 के सभी आठ मैच तीन स्थानों गद्दाफी स्टेडियम (लाहौर), रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (रावलपिंडी) और इक़बाल स्टेडियम (फ़ैसलाबाद) में खेले जाएंगे. यह पहली बार होगा जब फ़ैसलाबाद में 2008 के बाद कोई वनडे मैच खेला जाएगा. पाकिस्तान ने पहले ही शाह मसूद को टेस्ट कप्तान घोषित कर दिया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की ओर से टेम्बा बावुमा की अनुपस्थिति में एडेन मार्करम स्टैंड-इन कप्तान की भूमिका निभाएंगे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अभी तक वनडे और टी20 टीमों की घोषणा नहीं की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका सफेद गेंद प्रारूप में क्रमशः डेविड मिलर (टी20) और मैथ्यू ब्रीट्ज़के (वनडे) को कप्तानी सौंपेगा. नीचे आप पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 टेस्ट, टी20 और वनडे सीरीज़ की पूरी जानकारी देख सकते हैं.

भारत में पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 मैचों का लाइव टेलीकेस्ट कहाँ देखें?

दुर्भाग्यवश, फिलहाल भारत में पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 सीरीज़ के लाइव टेलीकेस्ट के विकल्पों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. जब भी PAK vs SA 2025 के टेस्ट, टी20 और वनडे मैचों के टीवी प्रसारण के संबंध में जानकारी जारी की जाएगी, उसे अपडेट किया जाएगा.

भारत में पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

इसी तरह, फिलहाल PAK बनाम SA 2025 टेस्ट, टी20 और वनडे मैचों की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के विकल्पों को लेकर भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 ऑल-फॉर्मेट सीरीज़ के लिए उपलब्ध स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स की जानकारी जल्द साझा की जाएगी.