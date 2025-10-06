PAK vs SA Series 2025 Full Schedule: पाकिस्तान को घर में पछाड़ने उतरेगी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम; जानिए टेस्ट, ODI और T20I मैचों का वेन्यू, स्क्वाड, स्ट्रीमिंग समेत पूरा शेड्यूल

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आगामी ऑल-फॉर्मेट सीरीज़ में मेहमान दक्षिण अफ्रीका टीम से भिड़ेगी. यह बहुचर्चित पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका (PAK vs SA 2025) दौरा 12 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें दो टेस्ट मैच, तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20Is) और तीन वनडे अंतरराष्ट्रीय (ODIs) शामिल होंगे. यह सीरीज़ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका दोनों की पहली टेस्ट सीरीज़ होगी. वहीं ODIs और T20Is दोनों टीमों के लिए अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों की शुरुआत भी मानी जा रही है. महिला विश्व कप के 13वें सत्र में किसने मचाया बल्ले और गेंद से धमाल? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट
खास बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 फाइनल जीतकर पहली बार टेस्ट चैम्पियन बनने के बाद अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ खेलने जा रही है, ऐसे में यह ऐतिहासिक सीरीज़ होने वाली है. पाकिस्तान ने फिलहाल केवल टेस्ट टीम का ऐलान किया है, जिसकी कमान शाह मसूद के हाथों में होगी, हालांकि उनका पिछली डब्ल्यूटीसी 2023-25 में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम की कप्तानी एडेन मार्करम करेंगे, जो टेम्बा बावुमा की गैरमौजूदगी में प्रोटियाज़ की अगुवाई करेंगे. वनडे और टी20 टीमों के लिए दक्षिण अफ्रीका अलग-अलग कप्तानों के साथ उतरेगा. वनडे टीम की कप्तानी मैथ्यू ब्रीट्ज़के करेंगे, जबकि टी20 टीम की कमान अनुभवी डेविड मिलर को सौंपी गई है। वहीं पाकिस्तान अपनी वनडे और टी20 टीमों का ऐलान बाद में करेगा.
पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका पूरा शेड्यूल (PAK vs SA Series 2025 Full Schedule)
|तारीख
|मैच
|टीमें
|स्थल
|समय (भारतीय मानक समय - IST)
|12 अक्टूबर
|पहला टेस्ट
|पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका
|गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
|सुबह 10:00 बजे
|20 अक्टूबर
|दूसरा टेस्ट
|पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका
|रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी
|सुबह 10:00 बजे
|28 अक्टूबर
|पहला टी20
|पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका
|रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी
|रात 8:30 बजे
|31 अक्टूबर
|दूसरा टी20
|पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका
|गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
|रात 8:30 बजे
|01 नवम्बर
|तीसरा टी20
|पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका
|गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
|रात 8:30 बजे
|04 नवम्बर
|पहला वनडे
|पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका
|इक़बाल स्टेडियम, फ़ैसलाबाद
|दोपहर 2:30 बजे
|06 नवम्बर
|दूसरा वनडे
|पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका
|इक़बाल स्टेडियम, फ़ैसलाबाद
|दोपहर 2:30 बजे
|08 नवम्बर
|तीसरा वनडे
|पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका
|इक़बाल स्टेडियम, फ़ैसलाबाद
|दोपहर 2:30 बजे
पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 स्थल (Venue)
आगामी ऑल-फॉर्मेट PAK vs SA 2025 सीरीज़ की मेजबानी पाकिस्तान में विभिन्न स्थलों पर की जाएगी. पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला और दूसरा टेस्ट मैच क्रमशः लाहौर और रावलपिंडी में खेला जाएगा. पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला रावलपिंडी में होगा, जबकि शेष दो टी20 मैच लाहौर में आयोजित किए जाएंगे. वहीं PAK vs SA वनडे सीरीज़ के सभी तीन मैच फ़ैसलाबाद में खेले जाएंगे.
पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 टीमें (Squads)
पाकिस्तान टेस्ट टीम: शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक़, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आज़म, फैसल अकрам, हसन अली, इमाम-उल-हक़, कमरान ग़ुलाम, खुर्म शाहज़ाद, मोहम्मद रिज़वान, नोमान अली, रोहैल नज़ीर, सजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी
दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), डेविड बेडिंघम, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डि ज़ोरज़ी, जुबैर हम्ज़ा, साइमन हार्मर, मार्को जानसन, केशव महाराज (केवल दूसरे टेस्ट के लिए), वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायन, काइल वेरेरेने
पाकिस्तान T20 टीम: जल्द घोषित की जाएगी (TBA)
दक्षिण अफ्रीका T20 टीम: डेविड मिलर (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, जेराल्ड कोएत्ज़ी, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फरेरा, रीसा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, एंडिले सिमेलाने, लिज़ाड विलियम्स
पाकिस्तान ODI टीम: जल्द घोषित की जाएगी (TBA)
दक्षिण अफ्रीका ODI टीम: मैथ्यू ब्रीट्ज़के (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, जेराल्ड कोएत्ज़ी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डि ज़ोरज़ी, डोनोवन फरेरा, ब्योर्न फोर्च्यून, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, सिनेथेम्बा क़ेशिले
पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 लाइव टेलीकास्ट औऱ स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?
फिलहाल PAK बनाम SA 2025 ऑल-फॉर्मेट सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के विकल्प उपलब्ध नहीं हैं. जैसे ही भारत में किसी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म द्वारा जानकारी जारी की जाएगी, उसे अपडेट किया जाएगा. इसी तरह, पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 टेस्ट, टी20 और वनडे मैचों का भारत में लाइव टेलीकास्ट किस चैनल पर होगा, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है. टीवी पर देखने के विकल्प आधिकारिक घोषणा होने के बाद साझा किए जाएंगे.