Sri Lanka vs Bangladesh, 3rd T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard: कोलंबो टी20 मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 3rd T20 Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 16 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका को 83 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. इस टी20 सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. निर्णायक मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Bangladesh, 3rd T20 Match Colombo Pitch And Weather Report: तीसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या बांग्लादेश के गेंदबाज रचेंगे इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

श्रीलंका ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

T20I series decider alert 🔥 Sri Lanka opts to bat first against Bangladesh at R. Premadasa Stadium. Welcome back, Dinesh Chandimal, to the SL T20I side after 3 years! 🏏 🇱🇰#SLvBAN LIVE NOW 👉 https://t.co/I0kq8zIslf pic.twitter.com/TaqcSftJGd — ThePapare (@ThePapareSports) July 16, 2025

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, दिनेश चांडीमल, कामिंदु मेंडिस, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, महीश थीक्षाना, जेफरी वांडरसे, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा.

Bangladesh make 2 changes in the XI Miraz & Saifuddin have been replaced by Mahedi & Sakib#SLvBAN #WaltonMobile pic.twitter.com/sAjl6dRAlU — bdcrictime.com (@BDCricTime) July 16, 2025

बांग्लादेश: तंज़ीद हसन तमीम, परवेज़ हुसैन इमोन, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, रिशाद हुसैन, महेदी हसन, शोरफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान.

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

दूसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 177 रन बनाए. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 178 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की पूरी टीम 15.2 ओवर में महज 94 रन पर सिमट गई.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.