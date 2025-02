SL vs AUS, 2nd Test Match 2025 Day 3 Preview: तीसरे दिन भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या श्रीलंका के गेंदबाज करेंगे वापसी, यहां जानें दूसरे दिन खेल से पहले पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका (Photo: @OfficialSLC/@CricketAus)

Sri Lanka National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd Test Match Day 3 Preview: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा और आखिरी मुकाबला 6 फ़रवरी से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गॉल (Galle) के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम (Galle International Stadium) में खेला जा रहा हैं. तीसरे दिन का खेल कल यानी 8 फरवरी को भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 से खेला जाएगा. पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को एक पारी और 242 रन से हरा दिया. इसके साथ ही मेहमान टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की. SL vs AUS, 2nd Test Match 2025 Day 2 Full Highlights: दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 73 रनों की बढ़त, स्टीव स्मिथ और एलेक्स केरी ने जड़ा शानदार शतक, श्रीलंका पर मंडराया हार का खतरा; यहां देखें दूसरे दिन के खेल का पूरा हाइलाइट्स

अब ऑस्ट्रेलिया की नजरें दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी. दूसरी ओर, श्रीलंका की टीम दूसरे टेस्ट में वापसी करना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच रोमांचक टेस्ट मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में श्रीलंका की कमान धनंजय डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) के हाथों में हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई स्टीव स्मिथ (Steven Smith) कर रहे हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 80 ओवरों में तीन विकेट खोकर 330 रन बना लिए थे.

पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 37 रन के स्कोर पर टीम के दो दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद उस्मान ख्वाजा और कप्तान स्टीव स्मिथ ने मिलकर पारी को संभाला. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 73 रनों की बढ़त हासिल कर ली हैं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स केरी ने सबसे ज्यादा 139 रनों की पारी खेली.

एलेक्स केरी के अलावा कप्तान स्टीव स्मिथ ने 120 रन बनाए. इन दोनों के अलावा ट्रैविस हेड 21 रन, उस्मान ख्वाजा 36 रन और मार्नस लाबुशेन 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे. एलेक्स केरी नाबाद 139 रन और स्टीव स्मिथ नाबाद 120 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं, श्रीलंका की टीम को निशान पेइरिस ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. श्रीलंका की ओर से निशान पेइरिस ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. निशान पेइरिस के अलावा प्रभात जयसूर्या ने एक विकेट लिया.

श्रीलंका की पहली पारी

इससे पहले श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 23 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. पहली पारी में श्रीलंका की पूरी टीम 97.4 ओवरों में 257 रन बनाकर सिमट गई. श्रीलंका की तरफ से कुसल मेंडिस ने सबसे ज्यादा नाबाद 85 रनों की पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान कुसल मेंडिस ने 139 गेंदों पर 10 चौका और एक छक्का लगाया.

कुसल मेंडिस के अलावा दिनेश चांडीमल ने 74 रन बनाए. इन दोनों के अलावा पथुम निसांका 11 रन, दिमुथ करुणारत्ने 36 रन, एंजेलो मैथ्यूज 1 रन, कामिंदु मेंडिस 13 रन, धनंजय डी सिल्वा 0 रन, रमेश मेंडिस 28 रन, प्रभात जयसूर्या 0 रन, निशान पेइरिस 0 रन, लाहिरू कुमारा 2 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को स्टार गेंदबाज नाथन लियोन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क, मैथ्यू कुह्नमैन और नाथन लियोन ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. मिचेल स्टार्क, मैथ्यू कुह्नमैन और नाथन लियोन के अलावा ट्रेविस हेड को एक विकेट मिला. अब तीसरे दिन का खेल और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया हैं.

गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Galle Test Pitch Report)

श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच गॉल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. तीसरे दिन इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा धीरे-धीरे खराब होती चली जाएगी. खेल की शुरुआत में ही तेज गेंदबाजों को सतह से कुछ सहायता मिलने की उम्मीद है. इस पिच पर स्पिनर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं. पहले टेस्ट मैच में भी स्पिनर्स ने खूब विकेट चटकाए थे.

श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के लिए मुख्य खिलाड़ी (AUS vs SL Key Players To Watch Out): धनंजय डी सिल्वा, दिनेश चंडीमल, प्रभात जयसूर्या, एलेक्स केरी, स्टीव स्मिथ और मैथ्यू कुहनेमन ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (AUS vs SL Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और श्रीलंका के गेंदबाज प्रभात जयसूर्या के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, मैथ्यू कुहनेमन और कुसल मेंडिस के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 06 फ़रवरी से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल कल यानी 8 फरवरी को भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 से खेला जाएगा.

श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

बता दें की भारत में टीवी पर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज़ का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप, फैनकोड ऐप और वेबसाइट उपलब्ध होगी. ऐसे में फैंस यहां से दुसरे टेस्ट मुकाबला का लुफ्त उठा सकतें हैं.