Shubman Gill Injury Updates: शुभमन गिल की चोट गंभीर, T20I सीरीज में खेलना भी मुश्किल; बेंगलुरु में शुरू होगा रिहैब- रिपोर्ट्स

शुभमन गिल(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Shubman Gill Injury Updates: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की वापसी अभी भी अनिश्चित बनी हुई है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, गिल संभवतः दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से एक सप्ताह पहले बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच सकते हैं. कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान बल्लेबाज़ी करते हुए गिल की गर्दन में चोट लगी थी, जिसके कारण वे दूसरा टेस्ट और पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए. भारतीय टीम के लिए यह निश्चित रूप से बड़ा झटका है, क्योंकि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में टीम के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं. आने वाले कुछ दिनों में उनकी रिपोर्ट्स और रिहैब प्रगति ही तय करेगी कि वे कब मैदान पर वापसी कर पाएंगे. केएल राहुल के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को मिला मौका

गिल तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, और स्पाइन विशेषज्ञ डॉ. अभय नेने तथा BCCI की मेडिकल टीम ने उन्हें फिलहाल आराम की सलाह दी है. इसके बाद ही वे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने रिहैब के अगले चरण की शुरुआत करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, गिल की टी20I सीरीज में उपलब्धता को लेकर निर्णय लेने में अभी समय लगेगा. टीम मैनेजमेंट सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन उप-कप्तान होने के बावजूद उनका खेलना काफी संदिग्ध लगता है.

आने वाले सप्ताह के लिए गिल का शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ है. फिलहाल वे मुंबई में आराम कर रहे हैं, लेकिन संभव है कि अगले कुछ दिनों में वे चंडीगढ़ जाएँ और फिर बेंगलुरु के लिए उड़ान भरें. भारत पहले ही दूसरे टेस्ट में गिल के बिना खेल रहा है. वनडे सीरीज में भी वे टीम का हिस्सा नहीं होंगे. जहां गुवाहाटी में ऋषभ पंत टीम की कप्तानी कर रहे हैं, वहीं इस महीने के अंत में शुरू होने वाली एकदिवसीय सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तान नियुक्त किया गया है.

9 दिसंबर से शुरू होने वाली टी20I सीरीज में गिल के खेलने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है. BCCI सूत्रों के अनुसार, गिल की चोट केवल मामूली गर्दन की ऐंठन नहीं है, बल्कि इससे उबरने में समय लगेगा. टीम मैनेजमेंट इस स्टेज पर किसी भी जोखिम से बचना चाहता है. गिल को जल्दबाज़ी में मैदान पर वापस भेजने के पक्ष में नहीं है. कोलकाता टेस्ट में बल्लेबाज़ी करते समय हुई व्हिपलैश की वजह से गिल गुवाहाटी टेस्ट भी मिस कर चुके हैं. वे फिलहाल मुंबई में मेडिकल जांचों में MRI भी शामिल है, ताकि उनकी चोट की वास्तविक स्थिति का पता चल सके.