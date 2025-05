Scotland Beat Netherlands, 67th Match Scorecard: स्कॉटलैंड ने नीदरलैंड को 145 रनों से दी करारी शिकस्त, ब्रैंडन मैकमुलेन का धमाकेदार प्रदर्शन; यहां देखें SCO बनाम NED के मैच का स्कोरकार्ड

Scotland (Photo: X/@CricketScotland)

Netherlands National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 67th Match Scorecard: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 67वां मुकाबला आज यानी 16 मई को स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला उट्रेच (Utrecht) के एसवी कम्पोंग सीसी, कम्पोंग (SV Kampong CC, Kampong) में खेला गया. इस मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम नीदरलैंड ने को 145 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही स्कॉटलैंड की टीम ने इस टूर्नामेंट में अपनी नौवीं जीत दर्ज कर ली हैं. नीदरलैंड्स की टीम अब तक बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और 19 मैचों में 12 जीत के साथ 26 अंकों के साथ अंकतालिका में शीर्ष पर बनी हुई है. टूर्नामेंट जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, हर मुकाबला वर्ल्ड कप 2027 की दौड़ में अहम भूमिका निभा रहा है. इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड की अगुवाई स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) कर रहे हैं. जबकि, स्कॉटलैंड की कमान रिची बेरिंगटन (Richie Berrington) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Scotland vs Netherlands, 67th Match 1st Inning Scorecard: नीदरलैंड ने स्कॉटलैंड को दिया 381 रनों का लक्ष्य, रिची बेरिंगटन और ब्रैंडन मैकमुलेन ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

नीदरलैंड बनाम स्कॉटलैंड मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 39 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम ने 50 निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 380 रन बनाए. स्कॉटलैंड की तरफ से कप्तान रिची बेरिंगटन ने सबसे ज्यादा 105 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रिची बेरिंगटन ने 86 गेंदों पर पांच चौके और पांच छक्के लगाए. रिची बेरिंगटन के अलावा ब्रैंडन मैकमुलेन ने 101 रन बनाए.

दूसरी तरफ, नीदरलैंड की टीम को काइल क्लेन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. नीदरलैंड की ओर से काइल क्लेन और पॉल वैन मीकेरेन ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. काइल क्लेन और पॉल वैन मीकेरेन के अलावा रूलोफ़ वान डेर मेरवे ने एक विकेट चटकाए. नीदरलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 381 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 27 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. नीदरलैंड की पूरी टीम 42.1 ओवर में महज 235 रन पर सिमट गई. नीदरलैंड की तरफ से बास डी लीडे ने सबसे ज्यादा 74 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान बास डी लीडे ने 67 गेंदों पर नौ चौका और एक छक्का लगाए. बास डी लीडे के अलावा सलामी बल्लेबाज माइकल लेविट ने 32 रन बटोरे.

वहीं, स्कॉटलैंड की टीम को ब्रैड करी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. स्कॉटलैंड की ओर से ब्रैंडन मैकमुलेन ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. ब्रैंडन मैकमुलेन के अलावा ब्रैड करी ने तीन विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी: 380/9, 50 ओवर (जॉर्ज मुन्से 80 रन, चार्ली टियर 12 रन, ब्रैंडन मैकमुलेन 101 रन, रिची बेरिंगटन 105 रन, फिनेले मैक्रेथ 6 रन, मैथ्यू क्रॉस 41 रन, माइकल लीस्क 1 रन, मार्क वॉट 0 रन, सफयान शरीफ 5 रन, जैक जार्विस नाबाद 12 रन और ब्रैड करी 0 रन.)

नीदरलैंड की गेंदबाजी: (काइल क्लेन 3 विकेट, पॉल वैन मीकेरेन 3 विकेट और रूलोफ़ वान डेर मेरवे 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

नीदरलैंड की बल्लेबाजी: 235/10, 42.1 ओवर (माइकल लेविट 32 रन, मैक्स ओ'डॉउड 16 रन, जैच लायन कैचेट 5 रन, तेजा निदामानुरु 1 रन, स्कॉट एडवर्ड्स 21 रन, बास डी लीडे 74 रन, नोआ क्रॉस 23 रन, रूलोफ वैन डेर मेरवे 18 रन, काइल क्लेन 20 रन, पॉल वैन मीकेरेन रन और फ्रेड क्लासेन रन.)

स्कॉटलैंड की गेंदबाजी: (ब्रैड करी 3 विकेट, ब्रैंडन मैकमुलेन 4 विकेट, जैक जार्विस 1 विकेट और सफयान शरीफ 1 विकेट).