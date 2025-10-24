Most International Played By Players: 500 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा, जानिए कौन-कौन हैं इस एलीट लिस्ट में शामिल

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Most International Played By Players: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 19 अक्टूबर(रविवार) को क्रिकेट इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मुकाबले के साथ ही रोहित शर्मा 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के पांचवें और दुनिया के 11वें क्रिकेटर बन गए. रोहित ने 23 जून 2007 को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने 67 टेस्ट, 274 वनडे और 159 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया. वे टी20आई में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और वनडे में भारत के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. आइए जानते हैं उन दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अब तक 500 या उससे अधिक अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे से इन दिग्गजों की होगी छुट्टी, जानिए कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

500 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ियों की एलीट लिस्ट

1. सचिन तेंदुलकर (भारत, 664 मैच): क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए कुल 664 मुकाबले खेले थे. इनमें 200 टेस्ट, 463 वनडे और 1 टी20 अंतरराष्ट्रीय शामिल है. 24 साल लंबे करियर में उन्होंने असंख्य रिकॉर्ड अपने नाम किए.

2. महेला जयवर्धने (श्रीलंका, 652 मैच): पूर्व श्रीलंकाई कप्तान महेला जयवर्धने ने 149 टेस्ट, 448 वनडे और 55 टी20आई मैच खेले. उन्होंने एशिया इलेवन के लिए भी पांच वनडे मुकाबले खेले.

3. कुमार संगकारा (श्रीलंका, 594 मैच): संगकारा ने 134 टेस्ट, 394 वनडे और 56 टी20 मैच खेले. इसके अलावा वे एशिया इलेवन और आईसीसी वर्ल्ड इलेवन के लिए भी खेले.

4. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका, 586 मैच): 1989 से 2011 तक चले 22 साल के करियर में जयसूर्या ने 586 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले. वे अपने आक्रामक अंदाज और ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध रहे.

5. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया, 560 मैच): ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तान रिकी पोंटिंग ने 1995 से 2012 तक के करियर में 560 मैच खेले. वे विश्व क्रिकेट में 500 मैच पूरे करने वाले एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं.

6. विराट कोहली (भारत, 551 मैच)*: पर्थ में खेला जा रहा मौजूदा भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे कोहली का 551वां अंतरराष्ट्रीय मुकाबला है. उन्होंने अब तक 123 टेस्ट, 303 वनडे और 125 टी20 मैच खेले हैं.

7. एमएस धोनी (भारत, 538 मैच): टीम इंडिया को दो विश्व कप जिताने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले.

8. राहुल द्रविड़ (भारत, 509 मैच): ‘द वॉल’ के नाम से प्रसिद्ध द्रविड़ ने 164 टेस्ट, 344 वनडे और 1 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला.

9. शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान, 524 मैच): पाकिस्तान के विस्फोटक ऑलराउंडर अफरीदी ने 27 टेस्ट, 398 वनडे और 99 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले.

10. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका, 519 मैच): दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर कैलिस ने 166 टेस्ट, 328 वनडे और 25 टी20आई मुकाबलों में हिस्सा लिया.

11. रोहित शर्मा (भारत, 501 मैच)*: रोहित इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले भारत के पांचवें खिलाड़ी बने हैं. बतौर कप्तान उन्होंने भारत को कई बड़ी जीतें दिलाई हैं और सीमित ओवर क्रिकेट में उनका योगदान अद्वितीय रहा है.