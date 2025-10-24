IND Likely Playing XI for 3rd ODI 2025 vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे से इन दिग्गजों की होगी छुट्टी, जानिए कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबले गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जाएगा. टीम इंडिया पहले ही पर्थ और एडिलेड में लगातार दो हार झेल चुकी है और अब 3 मैचों की वनडे सीरीज़ में 0-2 से पीछे है. ऐसे में सिडनी में होने वाला यह मुकाबला टीम के लिए सम्मान बचाने वाला मैच होगा. एडिलेड में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए थे, इसलिए तीसरे वनडे में सबकी निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों पर होंगी. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे के खेल में बाधा डालेगी बारिश? यहां जानें कैसा रहेगा सिडनी में मौसम का मिजाज

विराट कोहली का फॉर्म इस सीरीज़ की सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है. पूर्व कप्तान ने लगातार दो मैचों में शून्य (Duck) पर आउट होकर सभी को चौंका दिया. माना जा रहा है कि यह उनका ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आखिरी वनडे मैच हो सकता है, हालांकि बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसी रिपोर्टों को खारिज कर दिया है. टीम इंडिया इस मुकाबले में कुछ बदलाव कर सकती है. स्टार स्पिनर कुलदीप यादव, जिन्हें पिछले दो मैचों में मौका नहीं मिला, की वापसी लगभग तय मानी जा रही है. वे वाशिंगटन सुंदर या नितीश कुमार रेड्डी में से किसी की जगह ले सकते हैं.

एक और बड़ा सवाल कप्तान शुभमन गिल को लेकर है. इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़, वेस्टइंडीज दौरे और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार मैच खेलने के बाद उन्हें आराम दिया जा सकता है, ताकि वे आगामी टी20 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑल-फॉर्मेट सीरीज़ के लिए तैयार रहें. अगर गिल आराम करते हैं, तो श्रेयस अय्यर टीम की अगुवाई कर सकते हैं. हालांकि, लगातार दो हार के बाद गिल के मैदान में उतरने की संभावना ज्यादा है, ताकि वे टीम को जीत दिला सकें.

टॉप ऑर्डर: कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि नंबर तीन पर विराट कोहली उतरेंगे. पिछले मैच में रोहित ने 73 रनों की अहम पारी खेली थी और वे इसी लय को बरकरार रखना चाहेंगे. कोहली के पास भी फॉर्म में वापसी का सुनहरा मौका होगा. चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करेंगे, जो मिडिल ऑर्डर को स्थिरता प्रदान करेंगे. विकेटकीपर केएल राहुल पांचवें नंबर पर उतरेंगे.

मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स: अक्षर पटेल को छठे नंबर पर उतारा जा सकता है. सातवें स्थान पर नितीश कुमार रेड्डी को फिर मौका मिल सकता है, हालांकि कुलदीप यादव की संभावित वापसी के चलते उनकी जगह खतरे में है. पिछले दोनों मैचों में कुलदीप को आराम दिया गया था, लेकिन सिडनी की पिच पर स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, जिससे उनकी वापसी लगभग तय है.

गेंदबाजी अटैक: तेज गेंदबाजी विभाग में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह अपनी भूमिका निभाएंगे. युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को एक और मौका मिलने की उम्मीद है, हालांकि प्रदर्शन के आधार पर बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. कुलदीप यादव की वापसी से स्पिन विभाग को मजबूती मिलेगी.

सिडनी में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज