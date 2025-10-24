IND vs AUS 3rd ODI 2025, Sydney Weather Report: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे के खेल में बाधा डालेगी बारिश? यहां जानें कैसा रहेगा सिडनी में मौसम का मिजाज

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Photo Credits: X/ @CricSubhayan)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Sydney Weather Report: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने पहले दो मुकाबले जीतकर 2-0 अजेय बढ़त बना ली है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत के लिए यह तीसरा और अंतिम मुकाबला सीरीज़ में सफेद झड़ी से बचने का मौका होगा, साथ ही यह मुकाबला रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अंतिम प्रदर्शन हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया ने सभी विभागों में संतुलित प्रदर्शन किया है. युवा खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी निभाई है जबकि अनुभवी खिलाड़ी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए. गेंदबाजी इकाई ने विशेष रूप से भारत के स्टार बल्लेबाजों को दबाव में रखा है. कप्तान मिशेल मार्श की कप्तानी में यह टीम जीत की साझीदार रही है. यह देखना रोमांचक होगा कि टीम प्रबंधन जोश हेज़लवुड को आराम देंगे या उनकी टीम में जगह बनाए रखेंगे.

दूसरी ओर, भारत के लिए इस सीरीज़ में सबसे बड़ा मुद्दा बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा है, जिसमें विराट कोहली लगातार दो मैचों में बिना रन बनाए आउट हुए हैं. रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अलावा बाकी बल्लेबाजों ने शुरुआत तक भी नहीं पहुंचाया. ऑलराउंडरों ने भी आवश्यक योगदान नहीं दिया, जिससे कुलदीप यादव का बाहर रहना सवालों के घेरे में आ गया है. तेज गेंदबाजों में भी मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. सम्भावित तौर पर टीम प्रबंधक तीसरे मैच में नितीश कुमार रेड्डी की जगह कुलदीप यादव को मौका दे सकते हैं और प्रसिद कृष्ण को डेड रबर में आजमा सकते हैं.

सिडनी का मौसम(Sydney Weather Live Updates)

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार क्रिकेट प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है. आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और बारिश के कोई संकेत नहीं हैं, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि मुकाबला बिना किसी रुकावट के पूरा होगा. तापमान भी क्रिकेट के अनुकूल रहने की संभावना है, जो लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है. अगर वे सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें. दूसरी ओर, तेज गेंदबाजों के लिए यहां विकेट निकालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.