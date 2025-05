RCB vs CSK, TATA IPL 2025 52nd Match Toss Winner Prediction: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कौनसी टीम जीत सकती हैं टॉस

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings, TATA IPL 2025 52nd Match Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक कांटे की टक्कर की तैयार है. आज यानी तीन मई को टूर्नामेंट का 52वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (RCB vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने निराशाजनक प्रदर्शन किया हैं. एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 मैचों में महज दो जीते हैं और सात हारे हैं. चार अंकों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अंक तालिका में 10वें पायदान पर है. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्थिति अच्छी है. इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की अगुवाई एमएस धोनी (MS Dhoni) कर रहे हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम अंक तालिका में फिलहाल तीसरे स्थान पर है. यह भी पढ़ें: RCB vs CSK T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को पिछले तीनों मैच में हार मिली है, जबकि रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तीन में से दो मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी. आईपीएल 2025 में दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला होगा. इससे पहले जब 28 मार्च को जब दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया था, तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से करारी शिकस्त दी थी.

हेड टू हेड (RCB vs CSK Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबतक कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स ने 21 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को महज 12 मुकाबलों में जीत मिली हैं. एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. इस सीजन दोनों टीमों की दूसरी भिड़ंत है. पहले मैच को चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किया था. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच दो मैच खेले गए थे. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किए थे.

टॉस का महत्व

बेंगलुरु की एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है. यह मैदान अपनी छोटी बाउंड्री की वजह से हाई स्कोरिंग मैदान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है. ऐसे में किसी भी टीम के गेंदबाज के लिए यहां किफायती प्रदर्शन करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आईपीएल मैचों के दौरान पहली पारी का औसत स्कोर 167 रन का है. आईपीएल में यहां कई हाई स्कोरिंग मैच हो चुके हैं. ऐसे में संभावना है कि एक बार फिर यहां रनों की खूब बारिश हो सकती है. कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. पिछले आईपीएल सीज़न में इस मैदान पर खेले गए मैचों में टॉस गवांने वाली टीम ने 58% मुकाबले जीते थे, जो टॉस की अहमियत को दर्शाता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स में कौन होगा टॉस का बॉस? (RCB vs CSK Toss Winner Prediction)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए पिछले 11 मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने छह टॉस जीते हैं जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने केवल पांच टॉस जीते हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीत सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेजलवुड और यश दयाल.

चेन्नई सुपर किंग्स: शेख राशीद, आयुष म्हात्रे, सैम करन, रवींद्र जडेजा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, दीपक हुड्डा, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर/कप्तान), नूर अहमद, खलील अहमद और मथीशा पथिराना.

