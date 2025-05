Ravindra Jadeja Records: रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास, टेस्ट में सबसे लंबे समय तक नंबर-1 ऑलराउंडर रहने वाले बने खिलाड़ी

Ravindra Jadeja Records: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है. आईसीसी (ICC) द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट ऑलराउंडर्स रैंकिंग में जडेजा एक बार फिर शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं. इसी के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे लंबे समय तक नंबर-1 रैंकिंग पर बने रहने वाले ऑलराउंडर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 36 वर्षीय जडेजा पिछले 1150 दिनों से टेस्ट क्रिकेट में नंबर-1 ऑलराउंडर बने हुए हैं. यह अब तक की सबसे लंबी बादशाहत है, जो उन्हें अन्य महान ऑलराउंडरों से अलग बनाती है. वह आईसीसी रैंकिंग में 400 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर काबिज हैं. टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली की विदाई, एक युग का अंत, आंकड़ों में समझें सचिन तेंदुलकर की तुलना में कैसा रहा हैं उनका सफ़र

🚨 Longest streak as ICC no.1 Test AR

Ravindra Jadeja completed 1150 days as world's no.1 all rounder in test cricket

Please celebrate him before he leaves. World's Finest India's Greatest 🐐 pic.twitter.com/O0Nhkue7m1

— 🤍✍ (@imAnthoni_) May 13, 2025