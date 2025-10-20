PAK vs SA 2nd Test 2025 Dream11 Fantasy Prediction: दूसरे टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

South Africa(Credit: X/@ProteasMenCSA)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Dream11 Fantasy Prediction: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा और अंतिम मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) से रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे (IST) से खेला जाएगा. शान मसूद की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है. पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हराकर जोरदार जीत दर्ज की. इस बीच, आगामी दूसरे टेस्ट से पहले दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और फैंटेसी लीग के लिए बेस्ट फैंटेसी XI को लेकर फैन्स नीचें स्कॉल कर सकते है. पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट के मिनी बैटल में जानिए कौन किसे कर सकता हैं परेशान, इन खिलाड़ियों की भिड़ंत से बढ़ेगा मज़ा

पाकिस्तान ने पहली पारी में 110.4 ओवर में 378 रन बनाए. ओपनर इमाम-उल-हक ने 93 रन की बेहतरीन पारी खेली, जबकि मध्यक्रम के बल्लेबाज सलमान अली आगा ने भी 145 गेंदों में 93 रन बनाए. कप्तान शान मसूद (76) और विकेटकीपर-बैटर मोहम्मद रिज़वान (75) ने भी अहम योगदान दिया. दक्षिण अफ्रीका के लिए स्पिनर ने 6/117 के आंकड़े के साथ छह विकेट झटके.

इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 269 रन बनाए, जिसमें टोनी डि ज़ोरज़ी ने शानदार 104 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान की ओर से नोमान अली ने 6/112 और साजिद खान ने 3/98 के आंकड़ों के साथ शानदार गेंदबाजी की. दूसरी पारी में पाकिस्तान महज 167 रनों पर ऑल आउट हो गई, जहां सेनुरन मुथुसामी ने पांच विकेट झटके. 276 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका 167 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और मुकाबला 93 रनों से हार गई.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शान मसूद (कप्तान), इमाम-उल-हक, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, सजिद खान, नोमान अली, अबरार अहमद

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टोनी डी ज़ोरज़ी, रयान रिकेलटन, वियान मुल्डर, एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (विकेटकीपर), सेनुरान मुथुसामी, केशव महाराज, प्रेनेलन सुब्रायेन, कैगिसो रबाडा

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- मोहम्मद रिज़वान (PAK), रयान रिकेल्टन (SA) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- टोनी डी ज़ोरज़ी(SA), एडेन मार्कराम (दक्षिण अफ्रीका), इमाम उल-हक, शान मसूद (SA) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- सलमान अली आगा (PAK), वियान मुल्डर (SA) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- शाहीन अफरीदी (PAK), नोमान अली (PAK), साजिद खान (PAK) आपकी पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: मोहम्मद रिज़वान (PAK), रयान रिकेल्टन (SA), बाबर आजम (PAK), एडेन मार्कराम (दक्षिण अफ्रीका), इमाम उल-हक, शान मसूद (SA), सलमान अली आगा (PAK), वियान मुल्डर (SA), शाहीन अफरीदी (PAK), नोमान अली (PAK), साजिद खान (PAK)

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मैच की ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप में डेविड मिलर (SA) और उप-कप्तान के रूप में सईम अयूब(PAK) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.