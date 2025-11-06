New Zealand vs West Indies, 2nd T20I Match Scorecard: दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 3 रन से हराया, सीरीज में की 1-1 की बराबरी; यहां देखें NZ बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Scorecard Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 6 नवंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ऑकलैंड (Auckland) के ईडन पार्क (Eden Park) में खेला गया. दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को तीन रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs South Africa, 2nd ODI Match Live Toss And Scorecard: फैसलाबाद में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 55 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 207 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से मार्क चैपमैन ने सबसे ज्यादा 78 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मार्क चैपमैन ने 28 गेंदों पर छह चौके और सात छक्के लगाए. मार्क चैपमैन के अलावा टिम रॉबिन्सन ने 39 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को मैथ्यू फोर्ड ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज़ ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. रोस्टन चेज़ के अलावा मैथ्यू फोर्ड, रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर ने एक-एक विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 208 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज शून्य पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर महज 204 रन ही बना सकीं. वेस्टइंडीज की तरफ से रोवमैन पॉवेल ने सबसे ज्यादा 45 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान रोवमैन पॉवेल ने 16 गेंदों पर एक चौका और छह छक्के लगाए. रोवमैन पॉवेल के अलावा रोमारियो शेफर्ड ने 34 रन बटोरे.

वहीं, न्यूजीलैंड की टीम को जैकब डफी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से ईश सोढ़ी और मिशेल सैंटनर ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. ईश सोढ़ी और मिशेल सैंटनर के अलावा जैकब डफी और काइल जैमिसन ने एक-एक विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार यानी 09 नवंबर को नेल्सन (Nelson) के सैक्सटन ओवल (Saxton Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 12:45 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 207/5, 20 ओवर (टिम रॉबिन्सन 39 रन, डेवोन कॉनवे 16 रन, रचिन रवींद्र 11 रन, मार्क चैपमैन 78 रन, डेरिल मिशेल नाबाद 28 रन, माइकल ब्रेसवेल 5 रन और मिशेल सेंटनर नाबाद 18 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (मैथ्यू फोर्ड 1 विकेट, रोमारियो शेफर्ड 1 विकेट, रोस्टन चेज़ 2 विकेट और जेसन होल्डर 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 204/8, 20 ओवर (ब्रैंडन किंग 0 रन, एलिक अथानाज़ 33 रन, शाई होप 24 रन, एकीम ऑगस्टे 7 रन, जेसन होल्डर 16 रन, रोस्टन चेज़ 6 रन, रोवमैन पॉवेल 45 रन, रोमारियो शेफर्ड 34 रन, मैथ्यू फोर्ड नाबाद 29 रन और अकील होसेन नाबाद 1 रन.)

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (जैकब डफी 1 विकेट, काइल जैमिसन 1 विकेट, ईश सोढ़ी 3 विकेट और मिशेल सैंटनर 3 विकेट).

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.