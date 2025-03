New Zealand vs Pakistan 1st T20 2025 Scorecard: पहले टी20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team 1st T20 2025 Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 आज यानी 16 मार्च को क्राइस्टचर्च (Christchurch ) के हेगले ओवल (Hagley Oval) में खेला गया. इस मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही मेजबान टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की. न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफ़ी और काइल जैमीसन ने शानदार गेंदबाजी की. काइल जैमीसन ने 4 ओवर में 1 मेडेन और 8 रन देकर 3 विकेट झटके. जैमीसन को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इसके अलावा जैकब डफ़ी ने भी 4 विकेट अपने नाम किया.

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने उत्तरी पाकिस्तान की शुरुआत काफी खराब रही. शुरूआती 3 ओवर में 3 रन पर पाकिस्तान ने अपने 3 विकेट खो दिए. पाकिस्तान की टीम 18.4 ओवर में 91 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान की ओर से ख़ुशदिल शाह ने 30 गेंदों में सबसे ज्यादा 32 रन बनाए. इसके अलावा कप्तान सलमान आगा 18 रन और जहानदाद खान 17 रन दिए. वहीं न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफ़ी ने जबरदस्त गेंदबाजी की. जैकब डफ़ी ने 3.4 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट चटकाए. काइल जैमीसन ने 3 विकेट झटके.

KFC T20I series underway with a win! Tim Seifert (44) and Finn Allen (29*) steer the chase home for a 9-wicket victory on the back of a clinical bowling effort. Catch up on the scores at https://t.co/3YsfR1YBHU or through the NZC app. 📲

📸 @PhotosportNZ | #CricketNation… pic.twitter.com/0UQ6rWsahk

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 16, 2025