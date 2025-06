Netherlands vs Nepal, 75th Match Toss Update And Live Scorecard: नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Netherlands National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team ICC Cricket World Cup League Two 2027 75th Match Toss Update And Live Scorecard Update: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 75वां मैच आज यानी 04 जून को नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डंडी (Dundee) के फ़ोर्थिल क्रिकेट ग्राउंड (Forthill Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. नीदरलैंड ने टूर्नामेंट में अब तक 20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान नीदरलैंड की टीम को 12 मुकाबलों में जीत और छह में हार हार का सामना करना पड़ा है. नीदरलैंड की टीम 26 पॉइंट्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. दूसरी ओर नेपाल ने अब तक 13 मैच खेले हैं. जिसमें तीन में जीत और आठ मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. नेपाल की टीम आठ अंकों के साथ सातवें स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस बीच नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Netherlands vs Nepal, 75th Match Preview: नीदरलैंड को हराकर टूर्नामेंट में चौथी जीत दर्ज करने मैदान में उतरेगी नेपाल, जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स

नीदरलैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

