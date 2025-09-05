Matthew Breetzke New Milestone: दूसरे वनडे मुकाबले में मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने अपने नाम किया खास कीर्तिमान, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले इकलौते बल्लेबाज

मैथ्यू ब्रीत्ज़के (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला 4 सितंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स स्टेडियम (Lords Stadium) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को पांच रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम अब अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहें हैं. यह भी पढें: India Stats In Asia Cup T20 Format: एशिया कप के टी20 फॉरमेट में कुछ ऐसा रहा टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें ‘मेन इन ब्लू’ के आकंड़ें

मैथ्यू ब्रीट्जके (Matthew Breetzke New Milestone)

दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए मैथ्यू ब्रीट्जके ने दमदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है. मैथ्यू ब्रीट्जके ने 77 गेंदों में 85 रन बनाए. मैथ्यू ब्रीट्जके का वनडे क्रिकेट में ये लगातार पांचवां 50 प्लस स्कोर है. मैथ्यू ब्रीट्जके ने अपने डेब्यू के बाद से ही ये पांचों पारियां खेली हैं. मैथ्यू ब्रीट्जके वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं. मैथ्यू ब्रीट्जके ने करियर के शुरुआती पांच वनडे मैचों में 50+ स्कोर बनाए हैं. मैथ्यू ब्रीट्जके से पहले ऐसा कोई भी नहीं कर पाया था. अब मैथ्यू ब्रीट्जके ने ये ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

लगातार पांचवें वनडे मुकाबले में बनाया 50+ स्कोर

साउथ अफ्रीका के लिए वनडे क्रिकेट में मैथ्यू ब्रीट्जके ने फरवरी 2025 में डेब्यू किया था. मैथ्यू ब्रीट्जके ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले ही वनडे मैच में 150 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में मैथ्यू ब्रीट्जके ने 83 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे मैच में 57 और 88 रनों की पारियां खेली थीं. अब इंग्लैंड के खिलाफ भी मैथ्यू ब्रीट्जके ने 85 रनों की पारी खेली.

करियर की शुरुआती पांच वनडे पारियों के बाद बनाए सबसे ज्यादा रन

वनडे क्रिकेट में मैथ्यू ब्रीट्जके ने करियर की शुरुआती पांच पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. मैथ्यू ब्रीट्जके ने अभी तक डेब्यू के बाद से पांच पारियों में कुल 463 रन बनाए हैं. इस दौरान मैथ्यू ब्रीट्जके के बल्ले से एक शतक और चार अर्धशतक निकल चुके हैं. इस मामले में मैथ्यू ब्रीट्जके ने टॉम कूपर को पीछे छोड़ दिया है. टॉम कूपर ने शुरुआती पांच वनडे पारियों के बाद कुल 374 रन बनाए थे.

दूसरे वनडे मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 330 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने सबसे ज्यादा 85 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने 77 गेंदों पर सात चौके और तीन छक्के लगाए.

इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 331 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में नौ विकेट खोकर महज 325 रन ही बना सकीं. इंग्लैंड की तरफ से जो रूट और जोस बटलर ने सबसे ज्यादा 61-61 रनों की धुआंधार पारी खेली. जो रूट और जोस बटलर के अलावा जेकब बेथेल ने 58 रन बटोरे. सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार यानी 07 सितंबर को साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.