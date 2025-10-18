New Zealand vs England, 1st T20I Match Scorecard: क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने मचाया तांडव, इंग्लैंड को 153 रनों पर रोका; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड
न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Scorecard Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 18 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगली ओवल (Hagley Oval) में खेला जा रहा हैं. न्यूजीलैंड की टीम में मिचेल सैंटनर और ऑलराउंडर रचिन रवींद्र की वापसी हुई हैं. वहीं इंग्लैंड की टीम ने इस सीरीज में ओपनर बेन डकेट, जेमी स्मिथ और जोफ्रा आर्चर को आराम दिया गया है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand Women vs Pakistan Women, 19th Match Live Streaming In India: आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

फिल सॉल्ट इंग्लैंड टीम के सलामी बल्लेबाज हैं. फिल सॉल्ट ने T20 फॉरमेट में काफी रन बनाए हैं. इस मैच में भी बड़ी पारी खेल सकते हैं. जोस बटलर इंग्लैंड टीम के काफी अनुभवी बल्लेबाज है. जोस बटलर ने भी T20 फॉरमेट में अच्छा प्रदर्शन किया है. जोस बटलर भी इस मैच में 30-40 रन कर सकते हैं. दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम को मैट हेनरी से काफी उम्मीदें होंगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में मैट हेनरी ने अच्छी गेंदबाजी की है. इस मैच में भी मैट हेनरी विकेट ले सकते हैं.

आदिल रशीद इंग्लैंड टीम के प्रमुख स्पिनर है. आदिल रशीद काफी अनुभवी गेंदबाज है पिछले तीन टी20 मैचों में पांच विकेट लिए हैं. इस मैच में भी आदिल रशीद विकेट निकाल सकते हैं. इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2023 में खेला गया था जहां न्यूजीलैंड की टीम ने नॉटिंघम के मैदान पर 17.2 ओवर में 177 रनों का लक्ष्य हासिल करके इंग्लैंड को 6 विकेट से धूल चटाई थी. जान लें कि ये टी20 मुकाबला चार मैचों की सीरीज का हिस्सा था जो कि 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई थी.

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 29 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद सलामी बल्लेबाज जोस बटलर और कप्तान हैरी ब्रूक ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 64 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 153 रन बनाए. इंग्लैंड की तरफ से सैम करन ने सबसे ज्यादा नाबाद 49 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सैम करन ने 35 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. के अलावा जोस बटलर ने 29 रन बनाए.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम को जैकब डफी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी, मैट हेनरी, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, माइकल ब्रेसवेल और काइल जैमिसन ने सबसे ज्यादा एक-विकेट अपने नाम किए. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 154 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड की बल्लेबाजी: 153/6, 20 ओवर (फिलिप साल्ट 3 रन, जोस बटलर 29 रन, जैकब बेथेल 15 रन, हैरी ब्रूक 20 रन, टॉम बैंटन 9 रन, सैम करन नाबाद 49 रन, जॉर्डन कॉक्स 16 रन और ब्रायडन कार्स नाबाद 3 रन.)

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (जैकब डफी 1 विकेट, मैट हेनरी 1 विकेट, जेम्स नीशम 1 विकेट, मिशेल सेंटनर 1 विकेट, माइकल ब्रेसवेल 1 विकेट और काइल जैमिसन 1 विकेट).

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.