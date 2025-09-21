Ireland vs England, 3rd T20I Match 2025 Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में इंग्लैंड ने आयरलैंड को विकेट से रौंदा, 2-0 से सीरीज पर किया कब्जा; यहां देखें IRE बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में खेला गया. तीसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने आयरलैंड को छह विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने 2-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जेकब बेथेल (Jacob Bethell) के कंधों पर थीं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहें थे. यह भी पढें: India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को दिया 172 रनों का लक्ष्य, साहिबजादा फरहान ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Ireland National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)

A comprehensive victory for England in the 3rd T20I & they take the series by 2-0 🙌#IREvENG #ENGvIRE #T20Is pic.twitter.com/Efo9l9MRzo — Cric Updates (@CricUpdate58494) September 21, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 20 गेंदों पर 30 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 154 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से गैरेथ डेलनी ने सबसे ज्यादा नाबाद 48 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान गैरेथ डेलनी ने 29 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्के लगाए. गैरेथ डेलनी के अलावा रॉस अडायर ने 33 रन बनाए.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम को लियाम डॉसन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इंग्लैंड की ओर से आदिल रशीद ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. आदिल रशीद के अलावा लियाम डॉसन 2 विकेट और जेमी ओवरटन ने दो-दो विकेट चटकाए. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 155 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 33 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इंग्लैंड की टीम ने 17.1 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंग्लैंड की तरफ से जॉर्डन कॉक्स ने सबसे ज्यादा 55 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान जॉर्डन कॉक्स ने 35 गेंदों पर चार चौके और चार छक्के लगाए. जॉर्डन कॉक्स के अलावा टॉम बैंटन ने नाबाद 37 रन बटोरे.

वहीं, आयरलैंड की टीम को बैरी मैक्कार्थी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. आयरलैंड की ओर से बैरी मैक्कार्थी, क्रेग यंग, कर्टिस कैम्फर और बेंजामिन व्हाइट ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. बैरी मैक्कार्थी, क्रेग यंग, कर्टिस कैम्फर और बेंजामिन व्हाइट के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

आयरलैंड की बल्लेबाजी: 154/8, 20 ओवर (पॉल स्टर्लिंग 7 रन, रॉस अडायर 33 रन, हैरी टेक्टर 28 रन, लोर्कन टकर 1 रन, कर्टिस कैम्फर 2 रन, बेंजामिन कैलिट्ज़ 22 रन, गैरेथ डेलनी नाबाद 48 रन, बैरी मैक्कार्थी 0 रन, मैथ्यू हम्फ्रेस 7 रन और क्रेग यंग नाबाद 0 रन.)

इंग्लैंड की गेंदबाजी: (लियाम डॉसन 2 विकेट, रेहान अहमद 1 विकेट, जेमी ओवरटन 2 विकेट और आदिल रशीद 3 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड की बल्लेबाजी: 155/4, 17.1 ओवर (फिलिप साल्ट 29 रन, जोस बटलर 0 रन, जैकब बेटेल 15 रन, जॉर्डन कॉक्स 55 रन, टॉम बैंटन नाबाद 37 रन और रेहान अहमद नाबाद 9 रन.)

आयरलैंड की गेंदबाजी: (बैरी मैक्कार्थी 1 विकेट, क्रेग यंग 1 विकेट, कर्टिस कैम्फर 1 विकेट और बेंजामिन व्हाइट 1 विकेट).

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.