Ireland vs England, 3rd T20I Match 2025 Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में आयरलैंड ने इंग्लैंड के सामने रखा 155 रनों का टारगेट, गैरेथ डेलनी ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से खेला जा रहा हैं. दूसरा टी20 मुकाबला बारिश की वजह से बिना टॉस हुए ही रद्द हो गया हैं. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने आयरलैंड को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबलों को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, आयरलैंड की टीम सीरीज बराबरी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जेकब बेथेल (Jacob Bethell) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहें हैं. यह भी पढें: India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Live Toss And Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आघा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पहले मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 196 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से हैरी टेक्टर ने सबसे ज्यादा नाबाद 61 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान हैरी टेक्टर ने 36 गेंदों पर छह चौके और दो छक्के लगाए. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 197 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने महज 17.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंग्लैंड की तरफ से फिलिप साल्ट ने सबसे ज्यादा 89 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान फिलिप साल्ट ने 46 गेंदों पर 10 चौके और चार छक्के लगाए.

दोनों टीम लगभग तीन साल के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे से भीड़ रहीं हैं. हाल ही में इंग्लैंड की ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Ireland National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 20 गेंदों पर 30 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 154 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से गैरेथ डेलनी ने सबसे ज्यादा नाबाद 48 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान गैरेथ डेलनी ने 29 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्के लगाए. गैरेथ डेलनी के अलावा रॉस अडायर ने 33 रन बनाए.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम को लियाम डॉसन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इंग्लैंड की ओर से आदिल रशीद ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. आदिल रशीद के अलावा लियाम डॉसन 2 विकेट और जेमी ओवरटन ने दो-दो विकेट चटकाए. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 155 रन बनाने हैं. इंग्लैंड की टीम यह मुकाबला जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाना करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

आयरलैंड की बल्लेबाजी: 154/8, 20 ओवर (पॉल स्टर्लिंग 7 रन, रॉस अडायर 33 रन, हैरी टेक्टर 28 रन, लोर्कन टकर 1 रन, कर्टिस कैम्फर 2 रन, बेंजामिन कैलिट्ज़ 22 रन, गैरेथ डेलनी नाबाद 48 रन, बैरी मैक्कार्थी 0 रन, मैथ्यू हम्फ्रेस 7 रन और क्रेग यंग नाबाद 0 रन.)

इंग्लैंड की गेंदबाजी: (लियाम डॉसन 2 विकेट, रेहान अहमद 1 विकेट, जेमी ओवरटन 2 विकेट और आदिल रशीद 3 विकेट).

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.