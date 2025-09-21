India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को दिया 172 रनों का लक्ष्य, साहिबजादा फरहान ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

साहबजादा फरहान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Scorecard Update: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला आज यानी 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Live Score Update: पाकिस्तान की आधी टीम लौटी पवेलियन, मोहम्मद नवाज हुए रनआउट

खिताब की प्रबल दावेदार टीम इंडिया को हालांकि पाकिस्तान से सतर्क रहना होगा जो उलटफेर करने में माहिर है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले रविवार को सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था.

हाल के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने 24 मुकाबले जीते हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा बताता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया खिताब की दावेदार क्यों मानी जा रही है.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard)

Team India pulled things back after Pakistan got off to a flying start, restricting them to 171/5 in Dubai. 🇵🇰🏏 Can they chase down this total and make it 4/4 wins? 🇮🇳🤔#INDvPAK #T20Is #AsiaCup #Sportskeeda pic.twitter.com/oE73FSBSyU — Sportskeeda (@Sportskeeda) September 21, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 21 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद साहिबजादा फरहान और सईम अयूब ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 93 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्के लगाए. साहिबजादा फरहान के अलावा सईम अयूब और मोहम्मद नवाज़ ने 21-21 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. शिवम दुबे के अलावा हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 172 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 171/5, 20 ओवर (साहिबजादा फरहान 58 रन, फखर जमान 15 रन, सईम अयूब 21 रन, सलमान आगा नाबाद 17 रन, हुसैन तलत 10 रन, मोहम्मद नवाज 21 रन और फहीम अशरफ नाबाद 20 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (हार्दिक पांड्या 1 विकेट, शिवम दुबे 2 विकेट और कुलदीप यादव 1 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.