Ireland vs England, 3rd T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से खेला जा रहा हैं. दूसरा टी20 मुकाबला बारिश की वजह से बिना टॉस हुए ही रद्द हो गया हैं. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने आयरलैंड को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबलों को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, आयरलैंड की टीम सीरीज बराबरी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जेकब बेथेल (Jacob Bethell) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहें हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (IRE vs ENG 3rd T20I Live Toss Update)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IRE vs ENG 3rd T20I Playing XI)

आयरलैंड (IRE Playing XI For 3rd T20I vs ENG): पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), कर्टिस कैम्फर, बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलनी, बैरी मैक्कार्थी, मैथ्यू हम्फ्रेस, क्रेग यंग, ​​बेंजामिन व्हाइट.

इंग्लैंड (ENG Playing XI For 3rd T20I vs ENG): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेटेल (कप्तान), जॉर्डन कॉक्स, रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, सन्नी बेकर.

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Ireland National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)

पहले मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 196 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से हैरी टेक्टर ने सबसे ज्यादा नाबाद 61 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान हैरी टेक्टर ने 36 गेंदों पर छह चौके और दो छक्के लगाए. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 197 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने महज 17.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंग्लैंड की तरफ से फिलिप साल्ट ने सबसे ज्यादा 89 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान फिलिप साल्ट ने 46 गेंदों पर 10 चौके और चार छक्के लगाए.

दोनों टीम लगभग तीन साल के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे से भीड़ रहीं हैं. हाल ही में इंग्लैंड की ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.