Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? डबलिन में आयरलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Satta Bazar Favourite Team: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का तीसरा और निर्णायक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 21 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरा टी20 मुकाबला बारिश की वजह से बिना टॉस हुए ही रद्द हो गया हैं. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने आयरलैंड को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबलों को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, आयरलैंड की टीम सीरीज बराबरी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जेकब बेथेल (Jacob Bethell) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहें हैं. यह भी पढें: India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super Fours 2nd Match Winner Prediction: पाकिस्तान को हराकर सुपर फोर में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इस सीरीज में भी इंग्लैंड अपने प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. आयरलैंड भी इस घरेलू सीरीज में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड की टीम का फॉर्म कुछ खास नहीं है आयरलैंड पिछले पांच में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है. दूसरी तरफ, इंग्लैंड ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पिछले पांच में से चार मैच जीते हैं. इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला बराबरी पर समाप्त की है और इससे पहले वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया था.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (Ireland vs England T20I Head To Head Record)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक महज तीन ही टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला अपने नाम किया हैं. वहीं, एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम बढ़त बनाना चाहेगी.

पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का हाल

पहले मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 196 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से हैरी टेक्टर ने सबसे ज्यादा नाबाद 61 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान हैरी टेक्टर ने 36 गेंदों पर छह चौके और दो छक्के लगाए. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 197 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने महज 17.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंग्लैंड की तरफ से फिलिप साल्ट ने सबसे ज्यादा 89 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान फिलिप साल्ट ने 46 गेंदों पर 10 चौके और चार छक्के लगाए.

दोनों टीम लगभग तीन साल के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे से भीड़ रहीं हैं. हाल ही में इंग्लैंड की ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड मैच पर सट्टा बाजार गर्म (IRE vs ENG Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IRE vs ENG Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में इंग्लैंड की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन आयरलैंड की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.