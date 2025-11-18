How To Watch AUS vs ENG Ashes 2025-26 Live Streaming: जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड एशेज टेस्ट सीरीज़ का लाइव प्रसारण

पैट कमिंस और बेन स्टोक्स (Credit: X/ ICC)

Where To Watch Australia National Cricket Team and England National Cricket Team Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंडराष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशेज 2025-26 टेस्ट सीरीज़ इस साल के सबसे बड़े क्रिकेट मुकाबलों में से एक होने जा रही है. दोनों टीमों के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी और इंग्लैंड की आक्रामक ‘बाज़बॉल’ रणनीति इस सीरीज़ को और रोमांचक बनाएगी. लगभग दो साल बाद दोनों टीमें फिर आमने-सामने होंगी और क्रिकेट फैंस के लिए यह एक शानदार मौका होगा यह देखने का कि इंग्लैंड अपनी आक्रामक टेस्ट रणनीति जारी रखता है या ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू हालात और पेस आक्रमण पर भरोसा दिखाता है. ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड एशेज टेस्ट सीरीज़ से पहले जानिए स्क्वाड, लाइव स्ट्रीमिंग समेत वेन्यू और टाइम टेबल के साथ फुल शेड्यूल

एशेज 2025-26 में कुल पांच टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मैदानों पर्थ स्टेडियम, गाबा, एडिलेड ओवल, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होंगे. इस बार ब्रिस्बेन में होने वाला मुकाबला डे-नाइट टेस्ट होगा, जिसमें पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा. सीरीज़ की शुरुआत 21 नवंबर 2025 से होगी. इतिहास की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अब तक कुल 73 एशेज सीरीज़ खेल चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 34 और इंग्लैंड ने 32 में जीत हासिल की है. यह आंकड़ा बताता है कि एशेज हमेशा से बेहद कड़े मुकाबलों वाली सीरीज़ रही है. यह एशेज सीरीज़ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 का भी हिस्सा है. फिलहाल ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में शीर्ष पर है जबकि इंग्लैंड छठे स्थान पर है, ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड एशेज 2025-26 टीवी ब्रॉडकास्ट कहां देखें?

भारत में एशेज 2025-26 का टीवी प्रसारण Sony Sports नेटवर्क पर किया जाएगा, जहां सभी मुकाबले अलग-अलग स्पोर्ट्स चैनलों पर उपलब्ध रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया में Fox Sports और Kayo Sports इस प्रतिष्ठित सीरीज़ का प्रसारण करेंगे, जबकि इंग्लैंड में Sky Sports और TNT Sports मैचों को टीवी पर दिखाएंगे. सब-सहारा अफ्रीका के क्रिकेट दर्शकों के लिए SuperSports पूरे एशेज 2025-26 का टीवी ब्रॉडकास्ट उपलब्ध कराएगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड एशेज 2025-26 लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में एशेज 2025-26 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जहां दर्शक अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से मुकाबले देख सकेंगे. पाकिस्तान में फैंस PTV Sports के साथ-साथ Tamasha और Tapmad ऐप पर भी लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा, अमेरिका में रहने वाले क्रिकेट प्रेमी Willow TV पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए पूरी एशेज सीरीज़ देख पाएंगे. लाइव स्कोर, कमेंट्री और बॉल-बाय-बॉल अपडेट्स Cricbuzz, ESPNcricinfo और आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे.