KKR vs PBKS, TATA IPL 2025 44th Match 1st Inning Scorecard: पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया 202 रनों का टारगेट, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने बल्ले से मचाई तबाही; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings, TATA IPL 2025 44th Match 1st Inning Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 44वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं. जबकि, कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के कंधों पर हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन में अबतक कुल आठ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को तीन में जीत मिली हैं. जबकि पंजाब किंग्स की टीम ने अबतक आठ मैच खेले हैं. इस बीच टीम को पांच में जीत मिली हैं. ऐसे में दोनों टीमों की नजर जीत दर्ज करने पर हैं. अब ये दोनों टीमें कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आमने-सामने हैं. यह भी पढ़ें: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड Live

आईपीएल इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच अबतक कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स का पड़ला भारी रहा हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 21 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पंजाब किंग्स को महज 13 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह दूसरी भिड़ंत है. पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने 16 रनों से जीत हासिल की थीं. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच केवल एक मुकाबला खेला गया था. इस दौरान पंजाब किंग्स की टीम ने बाजी मारी थीं.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड

KKR conceded just 41 runs in the last 34 balls. A superb comeback from them.

