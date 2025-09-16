PAK vs UAE Asia Cup 2025 Boycott: पाकिस्तान में जय शाह का आतंक! ICC की सज़ा के डर से PCB ने यूएई के खिलाफ एशिया कप मैच बायकॉट से मारी यू-टर्न

India vs Pakistan Asia Cup 2025 (Photo- @Amanriz78249871/X)

PAK vs UAE Asia Cup 2025 Boycott: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मुकाबले के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम ने मैच के बाद पाकिस्तान खिलाड़ियों से अनिवार्य हैंडशेक करने से इनकार कर दिया था. इस घटना से पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हेसन नाराज़ हो गए. सलमान ने तो पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन तक में शामिल होने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी और एसीसी से शिकायत दर्ज कराते हुए मैच रेफरी एंडी पायकॉफ्ट पर आरोप लगाया कि उनकी जिद पर ही रविवार को दोनों कप्तानों के बीच टीम शीट का आदान-प्रदान नहीं हुआ. पाकिस्तान ने यहां तक धमकी दी कि अगर पायकॉफ्ट को पैनल से नहीं हटाया गया तो वे यूएई के खिलाफ मुकाबला और आगे एशिया कप का हिस्सा बनने से इनकार कर देंगे. पाकिस्तान की हुई भारी बेइज्जती! आईसीसी ने ठुकराई पीसीबी की मांग, एंडी पाइक्रॉफ्ट रहेंगे एशिया कप में मैच रेफरी

हालांकि आईसीसी ने पाकिस्तान की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और पायकॉफ्ट को क्लीन चिट दे दी हैं. पायकॉफ्ट आईसीसी एलीट पैनल के सबसे सीनियर रेफरी में से एक हैं और उनके खाते में 695 अंतरराष्ट्रीय मैचों का अनुभव है. इससे अब गेंद पाकिस्तान के पाले में आ गई है कि वह टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा या नहीं. इसी बीच पीटीआई की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि पूरा विवाद पीसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस उस्मान वाल्हा की लापरवाही से खड़ा हुआ, जिन्होंने कप्तान सलमान अली आगा को टूर्नामेंट के नियमों की जानकारी ही नहीं दी थी. इसके चलते पाकिस्तान टीम को बेइज्जती झेलनी पड़ी और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक़वी ने तुरंत वाल्हा को पद से हटा दिया.

लेकिन इस घटनाक्रम के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अब यू-टर्न ले लिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया को एक पीसीबी सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान अब न तो यूएई के खिलाफ मैच बायकॉट करेगा और न ही एशिया कप 2025 से हटेगा. वजह साफ है. आईसीसी के प्रतिबंध का डर! सूत्र ने कहा, “बहुत ही कम संभावना है कि पीसीबी एशिया कप से बाहर हो. अगर हमने ऐसा किया तो जय शाह की अगुवाई में आईसीसी हम पर भारी प्रतिबंध लगाएगा और मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए पीसीबी इसे झेल नहीं सकता हैं. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से स्टेडियमों पर हुए खर्चे ने बोर्ड की आर्थिक हालत और कमजोर कर दी है.”