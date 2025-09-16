ICC Rejects PCB's Referee Replacement Demand: पाकिस्तान की हुई भारी बेइज्जती! आईसीसी ने ठुकराई पीसीबी की मांग, एंडी पाइक्रॉफ्ट रहेंगे एशिया कप में मैच रेफरी

ICC Rejects PCB's Referee Replacement Demand: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने एशिया कप(Asia Cup) 2025 से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट(Andy Pycroft) को हटाने की बात कही थी. पीसीबी का आरोप था कि भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान टॉस के समय पाइक्रॉफ्ट ने पाक कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाएं. इससे पीसीबी को लगा कि रेफरी भारत का पक्ष ले रहे हैं. हालांकि, आईसीसी ने साफ किया कि पाइक्रॉफ्ट सिर्फ एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) अधिकारियों के निर्देशों का पालन कर रहे थे, जिन्होंने पहले ही फैसला लिया था कि टॉस के दौरान खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक नहीं होगा. इसके बावजूद मैच के बाद जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया, तो विवाद और गहर गया और पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाते हुए उनकी जगह नए रेफरी की मांग कर दी. जानिए क्या होगा अगर पाकिस्तान ने बहिष्कार किया एशिया कप मैच, भारत के हैंडशेक से इनकार के बाद हुई बेज्जती के बाद मामला गरमाया
आईसीसी ने ठुकराई पीसीबी की मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग
🚨 BREAKING: ICC has officially 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 PCB's demand to replace match referee Andy Pycroft at the ongoing #AsiaCup2025 pic.twitter.com/gO1uYQT4X1
— Cricbuzz (@cricbuzz) September 16, 2025