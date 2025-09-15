What Will Happen If PAK Boycott Asia Cup? जानिए क्या होगा अगर पाकिस्तान ने बहिष्कार किया एशिया कप मैच, भारत के हैंडशेक से इनकार के बाद हुई बेज्जती के बाद मामला गरमाया

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

What Will Happen If PAK Boycott Asia Cup? दुबई में भारत-पाकिस्तान के हाई-वोल्टेज एशिया कप मुकाबले के बाद, जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हैंडशेक करने से इनकार किया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) में भयंकर आक्रोश फैल गया. इस विवाद को लेकर PCB ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे इस टूर्नामेंट से हटाए जाने की मांग की है. बोर्ड ने ICC और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) को शिकायत की है कि पाइक्रॉफ्ट ने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया और क्रिकेट की आत्मा के खिलाफ जाकर पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया था. जानिए क्या हैं ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल'? टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान सरेंडर, क्यों जरूरी था 'दुश्मन' से मैच, हर सवाल का मिला जवाब

PCB ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट डायरेक्टर उसमान वाहला को भी इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज करने में विलंब के कारण सस्पेंड कर दिया है. बोर्ड ने साफ चेतावनी दी है कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया नहीं गया, तो वह एशिया कप के आगे के मैचों का बहिष्कार कर सकता है. PCB का कहना है कि यह विवाद खेल की भावना के खिलाफ है और यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे इस टूर्नामेंट से वापसी तक का भी रास्ता अपना सकते हैं.

वहीं भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस स्थिति का बचाव करते हुए कहा कि कुछ बातें खेल भावना से ऊपर होती हैं. उन्होंने इस जीत को भारतीय सेना और पहलगाम हमले के शहीदों को समर्पित किया. यादव ने कहा, "हमारी सरकार और BCCI पूरी तरह से आश्वस्त थीं. हम यहां खेल खेलने आए थे और हमने सही जवाब दिया.

खेल भावना से ऊपर भी कुछ चीजें होती हैं. हम सभी शहीदों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं." इस बयान से साफ है कि भारत ने राष्ट्रीय भावना को प्राथमिकता दी है. इस विवाद के चलते अब एशिया कप में पाकिस्तान का बहिष्कार और इसके प्रभाव पर सभी की नज़रें टिकी हैं. अगर पाकिस्तान वास्तव में मैचों से हटता है तो टूर्नामेंट के संगठन और प्रतियोगिता की समीकरणों पर गहरा असर पड़ सकता है.