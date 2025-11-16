IND A vs SA A, 2nd Unofficial ODI 2025 Scorecard: भारत ए ने दक्षिण अफ्रीका ए पर दर्ज की 9 विकेट से शानदार जीत, रुतुराज गायकवाड़ ने खेली 68 रनों की धमाकेदार पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A National Cricket Team vs South Africa A National Cricket Team Match Scorecard: भारत ए क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका ए क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 16 नवंबर(शुक्रवार) को राजकोट (Rajkot) के निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी (Niranjan Shah Stadium, Khandheri) में खेला गया. भारत ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका ए को नौ विकेट से हराकर दूसरे अनऑफिशियल वनडे मैच में दमदार जीत दर्ज की. रावलपिंडी में हुए इस मुकाबले में मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका ए की पूरी पारी सिर्फ 132 रन पर सिमट गई. आज इंडिया ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए के बीच खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

शुरुआत में लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (21) और रिवाल्डो मूनसामी (33) ने अच्छी साझेदारी की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट गिराते हुए विरोधियों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. निखरत हुए मध्यक्रम ने भी टीम को संभालने में कोई बड़ा योगदान नहीं दिया और पूरी टीम 30.3 ओवर में पवेलियन लौट गई.

भारत ए के गेंदबाजों ने बेहतरीन अनुशासन दिखाया. निशांत सिंधु ने 7 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 4 विकेट चटकाए और विपक्षी बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी. हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने दो महत्वपूर्ण विकेट झटके. कप्तान तिलक वर्मा ने भी गेंदबाजी में योगदान देकर एक विकेट हासिल किया. दक्षिण अफ्रीका ए की बल्लेबाजी लगातार दबाव में रही और टीम पारी के दौरान कभी भी गति नहीं पकड़ सकी.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ए की शुरुआत दमदार रही. ओपनर रुतुराज गायकवाड़ ने 83 गेंदों पर नाबाद 68 रन की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें 9 चौके शामिल थे. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 22 गेंदों पर 32 रन बनाकर तेज शुरुआत दिलाई. कप्तान तिलक वर्मा ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए 29 रन बनाकर गायकवाड़ के साथ टीम को सिर्फ 27.5 ओवर में 135 के लक्ष्य तक पहुंचा दिया. इस जीत के साथ भारत ए ने सीरीज़ में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और युवा खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपने चयन को सही ठहराया है.