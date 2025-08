How To Watch England vs India, London Test Day 4 Live Streaming In India: लंदन टेस्ट में चौथे दिन टीम इंडिया को जीत के लिए 8 विकेट की दरकार, गेंदबाजों पर होंगी सबकी निगाहें; यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

How And Where To Watch England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 5th Test Match 2025 Day 4 Live Streaming And Telecast Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में खेला जा रहा हैं. चौथा टेस्ट मुकाबला ड्रा पर समाप्त हुआ था. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई हुई हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. तीसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने 13.5 ओवर में एक विकेट खोकर 50 रन बना लिए थे. सलामी बल्लेबाज बेन डकेट नाबाद 34 रन बनाकर खेल रहे हैं. आज यानी 3 अगस्त को चौथे दिन का खेल खेला जाएगा. यह भी पढ़ें: England vs India, London Test Day 3 Video Highlights: दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने जड़ा शानदार शतक, टीम इंडिया जीत से 8 विकेट दूर, कुछ ऐसा रहा तीसरे दिन का खेल, यहां देखें मैच का पूरा हाइलाइट्स

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरेकार्ड:

इंग्लैंड की दूसरी पारी

तीसरे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 13.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए थे. इग्लैंड की टीम मैच जीतने के लिए अब भी 324 रन की जरूरत है. इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट 34 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि ज़ैक क्रॉली 14 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने. क्रॉली का विकेट 50 के स्कोर पर गिरा. इससे पहले भारत ने दूसरी पारी में 247 रन बनाए और इंग्लैंड को 374 रन का लक्ष्य दिया. तीसरे दिन की समाप्ति तक भारत ने गेंद से सधी हुई शुरुआत की. मोहम्मद सिराज ने 3.5 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट लिया, वहीं आकाश दीप ने 5 ओवर में 15 रन दिए और प्रसिध कृष्णा ने 5 ओवर में 23 रन खर्चे, लेकिन दोनों को विकेट नहीं मिला.

टीम इंडिया की पहली पारी

लंदन में खेले जा रहे पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 38 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 83 रन तक लेकर गए. टीम इंडिया की तरफ से करुण नायर ने सबसे ज्यादा 57 रनों की पारी खेली. पहली पारी में भारत 224 रन पर आउट हुआ था, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 247 रन बनाकर 23 रन की बढ़त हासिल की थी.

इंग्लैंड की गेंदबाज़ी की बात करें तो गस एटकिंसन ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 21.4 ओवर में 8 मेडन के साथ सिर्फ 33 रन देकर 5 विकेट झटके. वहीं जोश टंग ने भी 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि क्रिस वोक्स को 1 सफलता मिली. इंग्लैंड ने इस पारी में गेंदबाज़ी के दौरान बेहतरीन लाइन-लेंथ और अनुशासन का प्रदर्शन किया. भारत की पारी 69.4 ओवर में 224 रन पर सिमटी.

इंग्लैंड की पहली पारी

इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 51.2 ओवर में 247 रन बनाए, जिससे उसे भारत पर 23 रन की अहम बढ़त मिल गई. इससे पहले भारत अपनी पहली पारी में 224 रन पर सिमट गया था. इंग्लैंड की ओर से ज़ैक क्रॉली ने सबसे अधिक 64 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 14 चौके शामिल रहे. बेन डकेट ने भी 43 रन (38 गेंद, 5 चौके, 2 छक्के) का शानदार योगदान दिया. कप्तान ओली पोप ने 22, जो रूट ने 29 और हैरी ब्रुक ने 53 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड को मज़बूती मिली. इंग्लैंड की शुरुआत आक्रामक रही और पहले विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी हुई.

भारत की गेंदबाजी में सबसे सफल मोहम्मद सिराज रहे, जिन्होंने 16.2 ओवर में 86 रन देकर 4 विकेट चटकाए. खास बात यह रही कि सिराज ने बीच के ओवरों में लगातार विकेट निकालकर इंग्लैंड को दबाव में ला दिया. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 16 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट लिए. दोनों तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड की मिडिल और निचली क्रम को तहस-नहस कर दिया. अक्षदीप को एक विकेट मिला. रवींद्र जडेजा को इस पारी में कोई विकेट नहीं मिला. यह मैच फिलहाल बहुत रोमांचक स्थिति में है. तीसरे दिन की शुरुआत में ही भारत को जल्दी विकेट निकालकर इंग्लैंड को कम से कम बढ़त पर रोकना था, मगर मेजबान टीम ने 23 रन की बढ़त बना ली.

टीम इंडिया की दूसरी पारी

भारत ने दूसरी पारी में 247 रन बनाए और इंग्लैंड को 374 रन का लक्ष्य दिया. भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाज़ी की और 164 गेंदों पर 118 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 14 चौके और 2 छक्के लगाए. वहीं, तेज गेंदबाज़ आकाश दीप ने भी बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए 94 गेंदों में 66 रनों की अहम पारी खेली.

रविंद्र जडेजा (53), वॉशिंगटन सुंदर (53) और ध्रुव जुरेल (34) ने मिडिल ऑर्डर में उपयोगी योगदान दिया. भारत ने कुल 88 ओवरों में 396 रन बनाए और सभी विकेट खो दिए. दूसरी ओर, इंग्लैंड के लिए जोश टंग सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 30 ओवर में 125 रन देकर 5 विकेट झटके. वहीं, गस एटकिंसन ने 27 ओवर में 127 रन देकर 3 विकेट लिए और जैमी ओवरटन को 2 विकेट मिले.

कब खेला जाएगा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल? (IND vs ENG 5th Test Date)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई से लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला जा रहा हैं. आज यानी 3 अगस्त को चौथे दिन का खेल खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से शुरू होने वाला है.

कहां खेला जाएगा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल? (IND vs ENG 5th Test Date)

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट मैच लंदन स्थित केनिंगटन ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा हैं.

भारत बनाम इंग्लैंड पांचवें टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें? (Ind vs Eng 5th Test Match On Tv)

भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ का प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के पास हैं. फैंस भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे हाईवोल्टेज टेस्ट मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Ten 5, Sony Sports Ten 3 (हिंदी) और Sony Sports Ten 1 (अंग्रेज़ी) जैसे चैनलों पर देख सकते हैं. मैच की कमेंट्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगी.

भारत बनाम इंग्लैंड पांचवें टेस्ट मैच खेल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Ind vs Eng 5th Test Match Live Streaming)

भारत बनाम इंग्लैंड चौथे हाईवोल्टेज टेस्ट मुकाबले को अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो Disney+ Hotstar ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराई जा रही है. दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर फैंस फ्री या सब्सक्रिप्शन के जरिए इस रोमांचक मुकाबले का आनंद कहीं से भी उठा सकते हैं. Hotstar पर देखने के लिए इंटरनेट कनेक्शन और वैध अकाउंट की जरूरत होगी.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.