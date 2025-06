Glenn Maxwell Announced Retirement From ODI Cricket: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं ग्लेन मैक्सवेल का प्रदर्शन, विस्फोटक आलराउंडर के आकंड़ों पर एक नजर

Glenn Maxwell ODI Retirement: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Australia National Cricket Team) के घातक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के एक फैसले ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया हैं. ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. ग्लेन मैक्सवेल साल 2015 और 2023 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं. ग्लेन मैक्सवेल ने यह फैसला टी-20 क्रिकेट और अन्य वैश्विक प्रतिबद्धताओं को देखते हुए लिया है. आईपीएल 2025 में ग्लेन मैक्सवेल पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेल रहे थे. हालांकि, ग्लेन मैक्सवेल चोटिल होने के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. यह भी पढ़ें: Team India Test Stats In England: इंग्लैंड की सरजमीं पर कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन; बस एक क्लिक पर देखें भारत का आकंड़ें

ग्लेन मैक्सवेल टी20 क्रिकेट में नजर आएंगे. ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर प्रतिक्रिया दी है. ग्लेन मैक्सवेल ने अबतक कुल 149 वनडे इंटरनैशनल मुकाबले खेले हैं. संन्यास का ऐलान करते हुए मैक्सवेल ने कहा कि उनका शरीर अब ODI क्रिकेट को हैंडल नहीं कर सकता है. ग्लेन मैक्सवेल आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध रहेंगे. ऐसे में चलिए ग्लेन मैक्सवेल के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं.

After a truly memorable ODI career, Glenn Maxwell has called time on that format: https://t.co/ktWUdnmoVM pic.twitter.com/hn5zCZdE5V

— cricket.com.au (@cricketcomau) June 2, 2025