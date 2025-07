England vs India, 2nd Test Match 2025 Day 5 Lunch Break Scorecard: लंच ब्रेक तक इंग्लैंड की टीम ने बनाए 153 रन, टीम इंडिया जीत से 4 विकेट दूर; यहां देखें स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Day 5 Lunch Break Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham ) के एजबेस्टन ग्राउंड्स (Edgbaston Ground) में खेला जा रहा हैं. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 16 ओवर में तीन विकेट खोकर 72 रन बना लिए थे. पांचवें दिन का खेल जारी हैं. पांचवें दिन का लंच ब्रेक होने तक इंग्लैंड की तीन ने 40.3 ओवर में छह विकेट खोकर 153 रन बना लिए हैं. जेमी स्मिथ नाबाद 32 रन बनाकर खेल रहे हैं. पहले टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs India, 2nd Test Match 2025 Day 5 Live Score Update: इंग्लैंड की टीम को लगा छठा झटका, बेन स्टोक्स हुए आउट

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

That's Lunch on Day 5 of the 2nd #ENGvIND Test!

3⃣ wickets for #TeamIndia in the first session! 👏 👏

We shall be back for the second session shortly!

Updates ▶️ https://t.co/Oxhg97fwM7 pic.twitter.com/kgpndTYWwk

— BCCI (@BCCI) July 6, 2025