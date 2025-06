AUS vs SA, ICC WTC Final 2025 Day 3 Scorecard: तीसरे दिन का खेल समाप्त, दक्षिण अफ्रीका को इतिहास रचने के लिए 69 रनों की जरूरत; यहां देखें तीसरे दिन का स्कोरकार्ड

South Africa National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ICC WTC Final Match 2025 Day 3 Live Scorecard Update: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 (World Test Championship 2025) का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 11 जून से तक खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में खेला जा रहा हैं. आज फाइनल मुकाबले का तीसरा दिन का खेल समाप्त हुआ हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 56 ओवर में दो विकेट खोकर 213 रन बना लिए हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए अभी 69 रन और बनाने हैं. मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के हाथों में हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Aiden Markram Century: दूसरी पारी में एडेन मार्कराम ने जड़ा शानदार शतक, दक्षिण अफ्रीका इतिहास रचने के बेहद करीब

तीसरे दिन का हाल

STUMPS ON DAY 3!

The heroics of Temba Bavuma, Aiden Markram keeps South Africa on top of this 282 chase.

Will the morning of Day 4 be one of glory for the Proteas?

SA (213/2 in 56 ovs), need 69 runs to win vs AUS.

Check #SAvAUS #WTCLive:https://t.co/QosBk10N4l

— India Today Sports (@ITGDsports) June 13, 2025