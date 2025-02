Nepal Womens National Cricket vs Netherlands Womens National Cricket Team 4th T20 2025: नेपाल महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 ट्राई-सीरीज का चौथा टी20 आज यानी 2 फरवरी को कीर्तिपुर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला जाना है. इस मैच में नीदरलैंड की महिलाओं ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है.

नेपाल महिला (प्लेइंग इलेवन): इंदु बर्मा (कप्तान), रूबीना छेत्री, सीता राणा मगर, बिंदू रावल, अलीशा यादव (डब्ल्यू), समझना खड़का, ममता चौधरी, रेवती धामी, पूजा महतो, कबिता जोशी, मनीषा उपाध्याय

नीदरलैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): बैबेट डी लीडे (विकेटकीपर/कप्तान), स्टर्रे कालिस, रॉबिन रिजके, हीथर सीजर्स, हन्ना लैंडहीर, फेबे मोल्केनबॉयर, आइरिस ज़विलिंग, कैरोलिन डी लैंग, ईवा लिंच, सिल्वर सीजर्स, इसाबेल वैन डेर वोनिंग

🏏 Dutch Queens Take the First Strike! 👑🔥

🔴 Watch Live: https://t.co/gbfxrvGEQb#LouderNow pic.twitter.com/0lLzOyO61i

— CAN (@CricketNep) February 2, 2025