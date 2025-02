Nepal Women's National Cricket vs Thailand Women's National Cricket Team 6th T20 2025 Toss Update: नेपाल महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और थाईलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 ट्राई-सीरीज का छठा टी20 आज यानी 4 फरवरी को कीर्तिपुर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला जा रहा है. इस मैच में थाईलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

