Scotland Women National Cricket Team vs Thailand Women National Cricket Team 6th ODI 2025 Live Scorecard: आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का छठा मैच आज स्कॉटलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और थाईलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच लाहौर के लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ब्राइस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

थाईलैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): नट्टाया बूचाथम, चानिदा सुथिरुआंग, नन्नापत कोंचरोएनकाई (विकेटकीपर), नत्थाकन चंथम, नारुएमोल चाइवाई (कप्तान), फन्निता माया, सुवानन खियाओतो, थिपचा पुथावोंग, सुलेपोर्न लाओमी, सुनीदा चतुरोंग्रट्टाना, ओनिचा कामचोम्फु

स्कॉटलैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): एबी ऐटकेन ड्रमंड, पिप्पा स्प्राउल, कैथरीन ब्राइस (कप्तान), सारा ब्राइस (डब्ल्यू), ऐल्सा लिस्टर, मेगन मैककॉल, कैथरीन फ्रेजर, प्रियानाज़ चटर्जी, हन्ना रेनी, अबता मकसूद, राचेल स्लेटर

यहां पर आप एक क्लिक पर स्कॉटलैंड महिला बनामथाईलैंड महिला के बीच छठे मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

We have won the toss and will be batting first against Thailand 🙌

