Thailand Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team Toss Update And Live Scorecard: आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 9वां मैच आज थाईलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच लाहौर के लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में खेला जा रहा है. इस मैच में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. गैबी लुईस का हाथों में आयरलैंड की कमान होगी. जबकि थाईलैंड की कप्तानी नारुएमोल चाइवाई करेंगी. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

थाईलैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): नट्टाया बूचाथम, चानिदा सुथिरुआंग, नन्नापत कोंचरोएनकाई, नत्थाकन चानथम, नारुएमोल चाइवाई (कप्तान), थिपाचा पुथावोंग, फन्निता माया, सुवानन खियाओटो (डब्ल्यू), सुलेपोर्न लाओमी, सुनीदा चतुरोंग्रट्टाना, ओनिचा कामचोम्फु

आयरलैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): सारा फोर्ब्स, गैबी लुईस (कप्तान), एमी हंटर (डब्ल्यू), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लौरा डेलानी, लीह पॉल, लुईस लिटिल, सोफी मैकमोहन, एवा कैनिंग, कारा मरे, किआ मेकार्टनी

यहां पर आप एक क्लिक पर थाईलैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

🪙: The toss is underway and…………we won the toss and chose to bat first.

Team news in a moment.#BackingGreen #FuelledByCerta ☘️🏏 pic.twitter.com/1Hat056w3t

