India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का चौथा मुकाबला 23 जुलाई (बुधवार) से मैनचेस्टर(Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड(Emirates Old Trafford) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन एक विवादास्पद पल देखने को मिला, जब मोहम्मद सिराज और इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट के बीच तीखी बहस हो गई. वायरल हो चुके एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहम्मद सिराज अपना आपा खो बैठे और डकेट से ज़ोरदार बहस करने लगे. उस दौरान बेन डकेट अंपायर रॉड टकर से बात कर रहे थे, तभी सिराज वहां पहुंचे और दोनों के बीच शब्दों की जंग छिड़ गई. डकेट ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली, इस बहस ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मुकाबलों में भावनाएं किस हद तक हावी हो जाती हैं.

Tempers flared between Ben Duckett and M. Siraj. 🔥#ENGvIND 👉 4th TEST, DAY 2 | LIVE NOW on JioHotstar 👉 https://t.co/Y3btplYguV pic.twitter.com/MmTP86rXNU

