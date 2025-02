Gujarat Giants Women vs UP Warriorz Women, WPL 2025 3rd T20 Match Live Playing Update: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को गुजरात जायंट्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम (Kotambi Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार गुजरात जाइंट्स की अगुवाई एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, यूपी वारियर्स की कमान दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) के कंधों पर हैं. इस बीच टूर्नामेंट के तीसरे मुकाबले में गुजरात जाइंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

Playing XI of @Giant_Cricket for the #GGvUPW contest 🙌

गुजरात जायंट्स: बेथ मूनी (विकेटकीपर), लौरा वोल्वार्ड्ट, दयालन हेमलता, एशले गार्डनर (कप्तान), डिंड्रा डॉटिन, सिमरन शेख, हरलीन देयोल, तनुजा कंवर, सयाली सतघरे, प्रिया मिश्रा, काशवी गौतम.

Here's the @UPWarriorz Playing XI that will take the field for the first time in #TATAWPL 2025 💪

Updates ▶ https://t.co/KpTdz5nl8D#GGvUPW pic.twitter.com/G6iFhxKoj9

