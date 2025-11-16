Pune Thar Viral Video: पुणे में एक शख्स ने अपनी नई महिंद्रा थार में बार-बार आ रही खराबियों से परेशान होकर अनोखे तरीके से विरोध जताया. कुछ ही दिन पहले खरीदी गई थार में दिक्कतें शुरू होने लगीं. कई बार शिकायत करने के बाद भी जब सर्विस सेंटर और डीलरशिप ने ध्यान नहीं दिया तो युवक का गुस्सा फूट पड़ा. उसने दो गधों को गाड़ी से बांधा और उन्हें चलाकर थार को डीलरशिप तक खींचकर ले गया.

इस अनोखे विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग इस कदम पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे मजबूरी बता रहा है तो कोई इसे कंपनी तक संदेश पहुंचाने का तरीका कह रहा है. फिलहाल मामला चर्चा में है और कंपनी की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है.

ये भी पढें: VIDEO: झूले पर झूल रहा था बच्चा, अचानक तेंदुआ आया सामने, पुणे जिले की घटना का सीसीटीवी कैद

थार में बार-बार खराबी से नाराज हुआ मालिक

View this post on Instagram A post shared by News24 India (@news24official)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)