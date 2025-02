Viral Video: बारिश में खुशी से झूमने लगा चूहा, बीच सड़क पर उछल-कूद करके जीत लिया सबका दिल

Rat Viral Video: चिलचिलाती गर्मी के मौसम में इंसान तो इंसान जानवर भी बेहाल हो जाते हैं. प्यास के मारे जहां पशु-पक्षियों की हालत खराब हो जाती है तो वहीं प्यास से तड़पकर कई बेजुबान अपना दम भी तोड़ देते हैं. ऐसे में भीषण गर्मी में जब बारिश की बूंदे धरती पर पड़ती हैं तो हर कोई राहत महसूस करता है. गर्मी झेलने के बाद जब बारिश की बूंदे शरीर पर पड़ती हैं तो उसका एहसास ही कुछ अलग होता है. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें बारिश में भीषण गर्मी (Scorching Heat) से परेशान एक चूहा (Rat) खुशी से झूमने लगता है. बारिश की बूंदें जैसे ही चूहे पर पड़ती हैं वो खुशी से उछल-कूद करने लगता है. चूहे की खुशी को देखकर ऐसा लगता है, जैसे कि वो इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- बारिश में चूहा. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 415.3k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- वाह क्या बात है, मोर को नाचते देखा था, चूहे को नाचते हुए पहली बार देख रहे हैं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- डांसिंग चूहा. यह भी पढ़ें: Viral Video: तेज बारिश में भीगकर नहाने लगा चूहा, रगड़-रगड़ कर अपने बदन को करने लगा साफ

बारिश में खुशी से झूमने लगा चूहा

The rat in the rain pic.twitter.com/lUhdaPhXIF

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 20, 2025