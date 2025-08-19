Mumbai Airport: मुंबई में बारिश का कहर! लोकल ट्रेनों और सड़कों के साथ साथ एयरपोर्ट में भी भर गया पानी, वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@MumbaiiOutlook)

Mumbai Airport: मुंबई (Mumbai) में पिछले दो दिनों से भारी बारिश के कारण मुंबई का जीवन प्रभावित हुआ है. जगहों जगहों पर पानी भरने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मुंबई का एयरपोर्ट (Mumbai Airport) परिसर में भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है.रनवे पर पानी जमा होने से फ्लाइट्स (Flights) को लैंडिंग में दिक्कत आ रही है.हालंकि एक पायलट(Pilot) फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराने में कामयाब रहा. इस पायलट की खूब तारीफ हो रही है.मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर पर इस समय भारी बारिश और तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिससे उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है. जलभराव के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @MumbaiiOutlook नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai Airport Advisory: मुंबई में भारी बारिश के बीच CSMIA एयरपोर्ट ने जारी किया एडवाइजरी, इंडिगो-आकाश एयर ने फ्लाइट ऑपरेशन्स को लेकर दी ये अपडेट

मुंबई एयरपोर्ट में भरा पानी

मुंबई एयरपोर्ट में पानी भरने से परेशानी बढ़ी

मुंबई में लगातार बारिश हो रही है. बारिश का असर लोकल ट्रेनों (Local Trains) पर और बसों (Buses)पर हुआ है. जगह जगह पर पानी भरा होने की वजह से और ट्रैकों पर पानी भरा होने की वजह से मुंबई की लाइफलाइन (Mumbai Lifeline) मंद पड़ गई है. ऐसे में मुंबई का एयरपोर्ट भी पानी से नहीं बच पाया है.