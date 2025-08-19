Dog Attack: छत्रपति संभाजीनगर में आवारा कुत्ते ने किया बुजुर्ग पर हमला, गंभीर रूप से घायल, अब तक 14 लोग हो चुके है शिकार, घटना का वीडियो आया सामने; VIDEO

छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के आदेश के बाद एनिमल लवर्स में काफी नाराजगी है. जगह जगह पर प्रदर्शन भी किए जा रहे है. इसके साथ ही एक बुजुर्ग पर कुत्ते के हमले का वीडियो भी सामने आया है. ये वीडियो संभाजीनगर से सामने आया है. जहांपर एक बुजुर्ग पर कुत्ते ने उछलकर हमला किया और उनके चेहरे पर काट लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया सामने आया है. कुछ दिनों से आवारा कुत्तों के हमले लोगों पर और खासकर बच्चों काफी ज्यादा होने लगे है. बताया जा रहा है छत्रपति संभाजीनगर के इस कुत्ते ने अब तक 14 लोगों को घायल किया है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Dog Attack in Ulhasnagar: स्कूल जा रही बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, आसपास मौजूद लोगो ने बचाई जान, मुंबई से सटे उल्हासनगर का वीडियो आया सामने; VIDEO

कुत्ते ने किया बुजुर्ग पर हमला

हमले में घायल हुए शख्स

इस हमले के वीडियो में देखा जा सकता है की दो युवक बात कर रहे होते है और इसी दौरान एक बुजुर्ग आ रहे होते है और सामने से एक कुत्ता आता है और बुजुर्ग पर हमला कर देता है, इसके बाद दो युवकों में से एक युवक भाग जाता है, बुजुर्ग की आवाज सुनकर कुछ लोग दौड़कर आते है और कुत्ते को भगा देते है. इस हमले में बुजुर्ग की जान बाल बाल बच गई. लेकिन बताया जा रहा है की उनके चेहरे और हाथों पर चोटें आई है. उनका एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

लगातार हमले की घटनाएं आ रही है सामने

बताया जा रहा है की इस कुत्ते ने कई लोगों पर हमला किया है. उदयपुर में भी एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे घायल कर दिया. रोजाना शहर एक अलग अलग इलाकों से हमले की घटनाएं सामने आ रही है. हालांकि शेल्टर होम में पर्याप्त व्यवस्था और इनके लिए खाने सही ढंग से व्यवस्था नहीं होने के कारण इन्हें शेल्टर होम में रखने से इनकी जान भी जा सकती है. इन कुत्तों की नसबंदी से भी कुत्तों की तादाद में कमी की जा सकती है.