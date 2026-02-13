देवरिया में आवारा कुत्ते का आतंक: एक के बाद एक 6 लोगों को काटकर किया लहुलुहान, सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक वारदात (Watch Video)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X/@jatinjkothari)

देवरिया: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के देवरिया जिले (Deoria District) के महुआडीह थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गुरुवार शाम एक आवारा कुत्ते ने अचानक हिंसक होते हुए राहगीरों और दुकानदारों पर हमला बोल दिया. इस हमले में कुल 6 लोग घायल हुए हैं. कुत्ते के इस 'बाइटिंग स्प्री' (लगातार काटने) की पूरी वारदात पास में स्थित एक किराना स्टोर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

हमले की शुरुआत तब हुई जब कुत्ते ने 50 वर्षीय दुकानदार सुभाष सिंह पर अचानक हमला कर दिया. कुत्ते ने उनके नाक और कान को बुरी तरह काट लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमले के दौरान सुभाष जमीन पर गिर गए, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया. परिजनों ने उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स (AIIMS) गोरखपुर रेफर कर दिया है. यह भी पढ़ें: Hyderabad Dog Attack: खैरताबाद में 5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला; गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी वीडियो आया सामने

देवरिया में कुत्ते का हमला कैमरे में कैद

एक के बाद एक कई लोगों को बनाया निशाना

सुभाष सिंह को घायल करने के बाद भी कुत्ते का आतंक नहीं थमा. उसने इलाके में घूम-घूम कर अन्य लोगों को काटना शुरू कर दिया. घायलों में 20 वर्षीय राजेंद्र मद्धेशिया, हरीलाल यादव, मिष्टी, कूड़ा बीनने वाला एक बच्चा और एक अन्य स्थानीय निवासी शामिल हैं.

सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, देवरिया में भर्ती कराया गया है. स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश और डर का माहौल है.

कुत्ते के 'रेबीज' संक्रमित होने की आशंका

महुआडीह के व्यस्त चौराहे पर हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का मानना है कि कुत्ता 'रेबीज' से संक्रमित हो सकता है, क्योंकि वह बिना किसी उकसावे के हिंसक व्यवहार कर रहा था. शाम के समय इस इलाके में काफी भीड़ रहती है, ऐसे में लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ने और उचित कदम उठाने की मांग की है.